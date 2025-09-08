Wiemy kto wybierze polskiego kandydata do Oscara 0
Skład Komisji Oscarowej powołanej do wyboru filmu, który zostanie zgłoszony jako polski kandydat do Oscara®, został zaakceptowany przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Posiedzenie tego gremium odbędzie się 15 września. Jeszcze tego samego dnia na konferencji prasowej poznamy polskiego kandydata do Oscara®!
Poniżej przedstawiamy skład Komisji Oscarowej, która pod przewodnictwem Ewy Puszczyńskiej wyłoni polskiego kandydata do 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy:
- Ewa Puszczyńska – Przewodnicząca Komisji Oscarowej
- Agatha Dominik
- Kamila Dorbach
- Bartosz Konopka
- Joanna Kos-Krauze
- Hanna Raniszewska
- Katarzyna Sobańska *
- Krzysztof Spór
- Krzysztof Terej
- Grażyna Torbicka
Wyłonienie polskiego kandydata do Oscara® nastąpi na posiedzeniu Komisji Oscarowej, które odbędzie się w dniu 15 września 2025 roku. Decyzja Komisji Oscarowej zostanie ogłoszona publicznie na konferencji prasowej w tym samym dniu.
Oficjalne zgłoszenie filmu wybranego jako polski kandydat do Oscara® do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej musi nastąpić w terminie do dnia 1 października 2025 roku. Zgłoszenia wybranego filmu do Akademii dokonuje producent filmu przy wsparciu PISF.
Wszelkie pytania związane z procesem wyboru polskiego kandydata do Oscara® prosimy kierować pod adres mailowy: oscary@pisf.pl
- Po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej, pani Katarzyna Sobańska (podana i zaakceptowana w pierwotnym składzie Komisji Oscarowej) zostaje wyłączona z udziału w posiedzeniu Komisji Oscarowej a tym samym z wyboru polskiego kandydata do Oscara. Powodem jest jej zawodowe zaangażowanie w jeden ze zgłoszonych tytułów.
