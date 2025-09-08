Podsłuch w konfesjonale, podbieranie pieniędzy i co dalej? Zobacz zwiastun filmu "Ministranci" 0

Chcą być bohaterami w komżach, a ich plan jest równie szalony, co odważny. Tytułowi ministranci z filmu Piotra Domalewskiego podsłuchują w konfesjonale i podbierają pieniądze z parafialnego sejfu – wszystko dla dobra wspólnoty. Ale dobra wola nie zawsze wystarcza. Co pójdzie nie tak? Zobacz zwiastun filmu Ministranci.

Wczytywanie... kadr z filmu "Ministranci"

Czy złamanie tajemnicy spowiedzi może stać się początkiem rewolucji? Ministranci szybko przekonają się, że w ich świecie nawet najbardziej święte zasady można podważyć – a bunt, który zaczyna się od podsłuchu, może pociągnąć ich znacznie dalej, niż planowali.

Poniżej wspomniany zwiastun:

"Ministranci" to film o poszukiwaniu sprawiedliwości w otaczającym świecie. Film bazuje na moich osobistych doświadczeniach dorastania na blokowisku w konserwatywnej społeczności. Niesprawiedliwość świata daje się w takich warunkach odczuć wyjątkowo boleśnie. Podobnie jak moi rówieśnicy szukałem ucieczki w sporcie, ale też w religii. Sam przez 12 lat byłem ministrantem w małej parafii we wschodniej Polsce. Przez te lata miałem okazję doświadczyć i być świadkiem niezwykłych zjawisk i wydarzeń, które stały się inspiracją do napisania tego filmu mówi Piotr Domalewski, autor scenariusza i reżyser filmu.

W role tytułowych Ministrantów wcielają się młodzi, debiutujący aktorzy: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar oraz bracia Mikołaj i Filip Juszczykowie. Na ekranie partnerują im doskonale znane widzom gwiazdy polskiego kina: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

Pierwsze pokazy Ministrantów będą miały miejsce na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie film jest nominowany w Konkursie Głównym. Za produkcję odpowiada Aurum Film.

Ministranci wejdą na kinowe ekrany już 21 listopada.

Źrodło: Next Film