Podsłuch w konfesjonale, podbieranie pieniędzy i co dalej? Zobacz zwiastun filmu "Ministranci" 0
Chcą być bohaterami w komżach, a ich plan jest równie szalony, co odważny. Tytułowi ministranci z filmu Piotra Domalewskiego podsłuchują w konfesjonale i podbierają pieniądze z parafialnego sejfu – wszystko dla dobra wspólnoty. Ale dobra wola nie zawsze wystarcza. Co pójdzie nie tak? Zobacz zwiastun filmu Ministranci.
Czy złamanie tajemnicy spowiedzi może stać się początkiem rewolucji? Ministranci szybko przekonają się, że w ich świecie nawet najbardziej święte zasady można podważyć – a bunt, który zaczyna się od podsłuchu, może pociągnąć ich znacznie dalej, niż planowali.
Poniżej wspomniany zwiastun:
"Ministranci" to film o poszukiwaniu sprawiedliwości w otaczającym świecie. Film bazuje na moich osobistych doświadczeniach dorastania na blokowisku w konserwatywnej społeczności. Niesprawiedliwość świata daje się w takich warunkach odczuć wyjątkowo boleśnie. Podobnie jak moi rówieśnicy szukałem ucieczki w sporcie, ale też w religii. Sam przez 12 lat byłem ministrantem w małej parafii we wschodniej Polsce. Przez te lata miałem okazję doświadczyć i być świadkiem niezwykłych zjawisk i wydarzeń, które stały się inspiracją do napisania tego filmu
W role tytułowych Ministrantów wcielają się młodzi, debiutujący aktorzy: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar oraz bracia Mikołaj i Filip Juszczykowie. Na ekranie partnerują im doskonale znane widzom gwiazdy polskiego kina: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.
Pierwsze pokazy Ministrantów będą miały miejsce na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie film jest nominowany w Konkursie Głównym. Za produkcję odpowiada Aurum Film.
Ministranci wejdą na kinowe ekrany już 21 listopada.
Źrodło: Next Film
