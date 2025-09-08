Zwiastun "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" - Benoit Blanc rozwiązuje najbardziej niebezpieczną sprawę w karierze 2

Benoit Blanc powraca, aby rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze w trzecim, najmroczniejszym rozdziale zagadek kryminalnych Riana Johnsona. Tuż po premierze na Festiwalu Filmowym w Toronto, Netflix opublikował pełny zwiastun filmu Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże". W głównej roli powraca Daniel Craig.

kadr z filmu "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"

Film po debiucie na wspomnianym festiwalu zebrał wspaniałe recenzje. Zaprezentowany materiał daje nam pogląd na dość odmienny klimat, lekko gotycki i mroczną atmosferę. Dostajemy również nieco szczegółów fabularnych.

Na zaprezentowanym materiale ksiądz wygłasza płomienne kazanie, a następnie na oczach wszystkich zamyka się w zapieczętowanej kamiennej komnacie – nie ma możliwości wejścia ani wyjścia poza drzwiami, przez które wszedł. Trzydzieści sekund później zostaje znaleziony martwy. Jak zginął?

W filmie za reżyserię, którego odpowiada Rian Johnson, Craigowi partneruje plejada hollywoodzkich gwiazd – Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack i Thomas Haden Church.

Premiera filmu na platformie Netflix już 12 grudnia.

Pierwsza część z serii Na noże powstała jako film kinowy. Amerykański gigant wykupił jednak prawa do tej historii i druga, jak i trzecia część wyprodukowane zostały już dla Netflixa.

Źrodło: Netflix