Nowe "Squid Game"? Zwiastun "Bitwy samurajów" - teraz to oni zawalczą o przetrwanie i nagrodę 1

Zaczyna się epickie starcie wojowników, którym przyszło żyć w trudnych czasach. Na placu boju może pozostać tylko jeden z nich. Zobacz pierwszy zaprezentowany przez Netflix zwiastun japońskiego serialu battle royale "Bitwa samurajów".

Wczytywanie... kadr z serialu "Bitwa samurajów"

Pod koniec XIX wieku, w okresie Meiji, 292 wojowników, wśród których jest Shujiro Saga (Junichi Okada), zbiera się nocą w świątyni Tenryuji w Kioto. Przybyli tam zwabieni możliwością wygrania olbrzymich pieniędzy. Każdy otrzymuje drewnianą tabliczkę i dołącza do brutalnej rozgrywki, w trakcie której trzeba odebrać tabliczki pozostałym, a na koniec dostać się do Tokio, by odebrać nagrodę – 100 miliardów jenów. Świątynię przepełnia żądza mordu. Na dany sygnał wojownicy rzucają się do krwawej walki o przetrwanie. "Jesteście głupcami pozbawionymi celu – macie się mordować, aż zostanie tylko jeden" – głosi hasło promujące serial.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Fabuła serialu opiera się na mandze i powieści Shogo Imamura. Projekt ten wyreżyserował Michihito Fujii. Yumia Fujisaki, Kaya Kiyohara, Hiroshi Tamaki, Hideaki Itō i Gaku Hamada występują razem w serialu, który zespół produkcyjny nazwał odpowiednikiem produkcji trzech filmów fabularnych. W serialu wzięło udział blisko 300 aktorów, z których każdy wymagał własnego, odrębnego kostiumu. Można więc rzec, że to iście epickie dzieło.

Premiera Bitwy samurajów już 13 listopada.

Źrodło: Netflix, Dark Horizons