Zwiastun "Dust Bunny" - Mad Mikkelsen zabójcą i obrońcą w filmie twórcy serialu "Hannibal"

Lionsgate prezentuje pierwszą zapowiedź filmu akcji z elementami horroru Dust Bunny, w którym główną rolę odgrywa Mads Mikkelsen, aktor z Hannibala. Co ciekawe w projekcie połączył on siły z Bryanem Fullerem, twórcą wspomnianego serialu.

kadr z filmu "Dust Bunny"

Dziesięcioletnia Aurora (Sophie Sloan) ma tajemniczego sąsiada (Mads Mikkelsen), który zabija prawdziwe potwory. Jest płatnym zabójcą do wynajęcia. Tak więc, gdy Aurora potrzebuje pomocy w zabiciu potwora, który jej zdaniem pochłonął całą jej rodzinę, prosi go o pomoc. Podejrzewając, że jej rodzice mogli paść ofiarą tych, którzy polują na niego, sąsiad Aurory z poczuciem winy przyjmuje zlecenie. Teraz, aby ochronić dziewczynkę, będzie musiał stawić czoła naporowi zabójców i pogodzić się z tym, że niektóre potwory są prawdziwe.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W Dust Bunny występują także Sigourney Weaver, David Dastmalchian, Rebecca Henderson i Sheila Atim. Obraz ten jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Fullera, który dotychczas pracował przy produkcjach telewizyjnych. Napisał on także scenariusz do filmu, którego producentami są Basil Iwanyk i Erica Lee.

Film zadebiutuje jutro tj. 9 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a do kin w USA trafi 5 grudnia. Jego polska data kinowego debiutu nie jest jeszcze znana.

