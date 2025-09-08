"The Last Witch Hunter 2" nadchodzi. Po latach "Łowca czarownic" z Vin Dieselem doczeka się sequela 0

"The Last Witch Hunter 2" otrzymał dużą aktualizację od studia Lionsgate. Pierwsze informacje o planowanym sequelu pojawiły się około 5 lat temu. Aż do dziś nie było nic o nim wiadomo. Nie umarł jednak śmiercią naturalną, a wręcz przeciwnie, rozwija się. W sieci pojawiła się nawet pierwsza grafika promująca produkcję.

Wczytywanie... kadr z filmu "Łowca czarownic"

Łowca czarownic to film akcji i fantasy z 2015 roku w reżyserii Brecka Eisnera. W roli głównej wystąpił Vin Diesel jako nieśmiertelny łowca czarownic o imieniu Kaulder, a w obsadzie drugoplanowej znaleźli się Rose Leslie, Elijah Wood i Michael Caine.

Po niedawnej zapowiedzi Diesela, że sequel istnieje, Lionsgate potwierdziło, że aktywnie rozwija projekt. Diesel powtórzy swoją rolę. Caine również może powrócić, chociaż jego umowa nie została jeszcze sfinalizowana. Data rozpoczęcia zdjęć nie została jeszcze ustalona, ale Lionsgate ma nadzieję na "szybką ścieżkę do produkcji".

"Łowca czarownic" urósł od czasu premiery kinowej i stał się lubianym przez widzów filmem na całym świecie. Widzowie nadal odkrywają go i oglądają na każdej platformie, na której jest dostępny, w ciągu ostatniej dekady. Ten nieustający entuzjazm jasno pokazał, że istnieje apetyt na więcej historii osadzonych w tym świecie. Vin i ja współpracowaliśmy wiele razy na przestrzeni lat, a on jest prawdziwą siłą w naszej branży. Cieszę się, że mogę się z nim spotkać, gdy wraca do tej kultowej roli, i jestem podekscytowany tym, jak postęp w technologii filmowej pozwala nam teraz ekonomicznie dostarczyć sequel na jeszcze bardziej ambitną skalę powiedział Adam Fogelson z Lionsgate w oświadczeniu.

O co chodzi w filmie "Łowca czarownic"?

Pięćset lat temu wybuchła wyniszczająca wojna między ludźmi, a zastępami czarownic pragnącymi pogrążyć Ziemię w chaosie. Dzięki męstwu i poświęceniu łowców czarownic udało się uchronić świat przed zagładą. Jeden z nich – Kaulder uśmiercił ich Królową, która umierając rzuciła na niego klątwę nieśmiertelności. Dziś Kaulder wciąż błąka się po świecie poszukując renegatów, którym udaje się przedostać z mrocznych odmętów w świat ludzi. Jego jedynymi sprzymierzeńcami są proboszcz nowojorskiej świątyni oraz młoda czarownica o dobrym sercu Chloe. Ich pomoc może jednak nie wystarczyć, gdy okaże się, że światu grozi powrót Królowej, którą wskrzesić pragnie Belial – potężna, zbuntowana czarownica śniąca o panowaniu zła.

Czekacie na ten sequel?

Źrodło: ComingSoon