"Jumanji 3" coraz bliżej – The Rock zdradza, kiedy rusza produkcja 0

Dwayne Johnson nie zwalnia tempa i już planuje kolejne wyzwania w Hollywood. Podczas jednego z festiwali filmowych aktor ujawnił, że zdjęcia do Jumanji 3 rozpoczną się w listopadzie. Tym samym potwierdził powrót do kasowej serii, która od 2017 roku zachwyca widzów na całym świecie.

Nowa odsłona przygód w dżungli ponownie połączy go z Kevinem Hartem, a duet – znany z niezawodnej chemii ekranowej – ma zapewnić kolejną dawkę humoru i widowiskowych scen. Przypomnijmy: Jumanji: Przygoda w dżungli (2017!) i Jumanji: Następny poziom (2019) były globalnymi hitami box office.

Od superbohatera do ekscentryka

Na tym jednak nie kończą się plany The Rocka. Równolegle aktor przygotowuje się do roli w filmie Lizard Music w reżyserii Benny’ego Safdiego. Johnson przyznał, że przechodzi fizyczną transformację, by zagrać ekscentrycznego, siedemdziesięcioletniego bohatera o pseudonimie Chicken Man.

Wciąż mam przed sobą długą drogę – wyznał aktor, który po przyroście 30 funtów mięśni do The Smashing Machine teraz intensywnie pracuje nad zrzuceniem wagi. Film powstaje na podstawie powieści Daniela Pinkwatera i opowiada historię starszego mężczyzny, którego najlepszym przyjacielem jest… kura. Dla Johnsona to kolejny krok w stronę nietypowych ról, wykraczających poza dotychczasowy wizerunek gwiazdy kina akcji.

Johnson przyznał, że przez lata czuł się zaszufladkowany jako aktor, ale świadomie zdecydował się otworzyć na nowe wyzwania. The Smashing Machine i Lizard Music mają pomóc mu na nowo zdefiniować ścieżkę kariery. Jednocześnie gwiazdor podkreślił, że nie zamierza porzucać widowiskowych blockbusterów. Jumanji 3 będzie jego kolejnym dużym projektem studyjnym, a widzowie mogą liczyć zarówno na wielką przygodę, jak i coraz bardziej zaskakujące kreacje aktorskie The Rocka.

Źrodło: Variety