Alan Ritchson odrzuca Batmana i Aquamana – zdradza, kim chciałby zostać w DCU

Alan Ritchson, znany z serialu Reacher, od dawna był jednym z najczęściej typowanych aktorów do roli Batmana w nowym uniwersum DC tworzonym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Aktor wreszcie zabrał głos i ostudził entuzjazm fanów. W wywiadzie przyznał, że nie widzi siebie ani jako Mrocznego Rycerza, ani jako Aquaman.

Ritchson ma już doświadczenie w świecie DC – wcielał się w Aquamana w Tajemnice Smallville, a później w Hawk’a w serialu Titans. Jednak mimo że Jason Momoa w nowym DCU przechodzi do roli Lobo, aktor nie zamierza przejmować po nim morskiego tronu.

Nie, nigdy nie odebrałbym tego Momoi, mam do niego zbyt wiele szacunku. Kocham Jasona.

Podobnie wypowiedział się o Batmanie, podkreślając, że woli szukać nowych horyzontów, a nie powielać role, które mocno kojarzą się z innymi aktorami.

Wildcat zamiast Batmana?

Choć Ritchson odrzuca najgłośniejsze nazwiska, nie oznacza to, że zamyka sobie drzwi do DCU. Wręcz przeciwnie – podczas wywiadów zdradził, że z chęcią zagrałby Wildcata, członka Justice Society of America i pięściarza, który w komiksach trenował wielu bohaterów, w tym samego Batmana.

Na sugestię prowadzącego, że byłby świetnym Wildcatem, Ritchson odpowiedział krótko: To mogłoby być fajne.

Co dalej z DCU?

James Gunn i Peter Safran obecnie skupiają się na takich projektach jak Superman, The Brave and the Bold, Lanterns czy Supergirl: Woman of Tomorrow. Los Aquamana wciąż pozostaje niepewny, a Batman dopiero zostanie obsadzony w nowej wersji.

Choć Ritchson nie wejdzie w buty Bruce’a Wayne’a ani Arthura Curry’ego, jego ostatnie wypowiedzi sugerują, że rozmowy o nowej roli w DCU już trwają. Być może wkrótce zobaczymy go jako Wildcata – bohatera mniej znanego, ale idealnie pasującego do sylwetki gwiazdy Reachera.

Źrodło: ComingSoon