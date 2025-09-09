Supermodelka walczyła o rolę Roszpunki w aktorskim remake’u "Zaplątanych" 0

Supermodelka Gigi Hadid zdradziła, że spróbowała swoich sił w aktorskim świecie – i to w jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów Disneya. W rozmowie z Vogue opowiedziała, że brała udział w castingu do roli Roszpunki w aktorskim remake’u kultowej animacji Zaplątani z 2010 roku.

Hadid, której doświadczenie filmowe do tej pory ograniczało się do krótkiego epizodu w Ocean’s 8, zdradziła, że do spróbowania nowych wyzwań zainspirował ją jej wieloletni partner, Bradley Cooper. Aby przygotować się do przesłuchania, Gigi wzięła nawet lekcje śpiewu.

Byłam naprawdę dumna ze swojej sceny. Śpiew… wiedziałam, że wybiorą prawdziwą wokalistkę, ale pokażę ci później moją scenę z castingu.

Co dalej z aktorską wersją Zaplątanych?

Na ten moment projekt pozostaje w zawieszeniu. Jak donosiły media, przyszłość produkcji miała zależeć od wyników finansowych aktorskiej wersji Vaiany, która trafi do kin w 2026 roku. Początkowo reżyserem Zaplątanych miał być Michael Gracey, a za scenariusz odpowiadała Jennifer Kaytin Robinson. Wśród nazwisk krążących wokół obsady znalazły się także Scarlett Johansson i Florence Pugh.

Oryginalne Zaplątani, wyreżyserowane przez Nathana Greno i Byrona Howarda, okazało się ogromnym sukcesem. Film zarobił ponad 590 milionów dolarów na całym świecie i do dziś cieszy się świetnymi recenzjami – 89% w serwisie Rotten Tomatoes. Popularność produkcji zaowocowała krótkometrażówką i serialową kontynuacją.

Choć Gigi Hadid nie zdobyła roli Roszpunki, jej wyznanie pokazuje, że aktorka-modelka coraz poważniej myśli o karierze filmowej. Być może wkrótce zobaczymy ją w innym projekcie Disneya – lub zupełnie nowej produkcji.

Źrodło: Vogue