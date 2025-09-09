Poznaliśmy nominowanych do 17. Nagród PISF! 0

Znamy nominowanych do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zostaną one przyznane już po raz 17. w następujących kategoriach: Kino, Wydarzenia filmowe, Promocja polskiego kina za granicą, Krytyka filmowa, Książka o tematyce filmowej, Edukacja filmowa, Dystrybucja polskiego filmu, Klub filmowy, Plakat filmowy, a od tego roku – Dostępność kultury filmowej.

Wczytywanie...

Laureatów i laureatki do Nagród PISF oraz Nagród Specjalnych poznamy 24 września podczas uroczystej gali, w trakcie jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Nominowanych wskazała Kapituła w składzie:

Kamila Dorbach – Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

Maciej Dominiak – Dyrektor i współtwórca Stowarzyszenia FILMFORUM,

Michał Kosiorek – Zastępca Dyrektora ds. projektów kulturalno-edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury

Jola Myszka – współprowadząca poznańskie Kino Rialto

Anna Ruszczyńska – Dyrektorka Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Anna Tatarska – dziennikarka filmowa i kulturalna,

Karolina Vysata – historyczka sztuki i kierowniczka działu dokumentacji Zachęty.

Kandydatów zgłaszać mogły instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.

Poniżej przedstawiamy nominowanych za rok 2024

KINO

Kino MUZA w Poznaniu

Kino Pionier 1907 w Szczecinie

Kino Światowid w Katowicach

WYDARZENIE FILMOWE

2. edycja LET’S DOC Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni

I Forum bez barier. O kinie dostępnym

Podpisanie „Zasad Pracy Przy Produkcjach Filmowych i Serialowych” przez 13 organizacji branżowych

PROMOCJA POLSKIEGO KINA ZA GRANICĄ

Światowa premiera filmu dokumentalnego „Gość” na IDFA

Wydarzenie branżowe 13. Polish Days

Wydarzenie branżowe Młode Horyzonty Industry 2024

KRYTYKA FILMOWA

Marcin Radomski

Marcin Stachowicz

Michał Oleszczyk

KSIĄŻKA O TEMATYCE FILMOWEJ

„Finansowanie: budżet i kosztorys”. Tom II cyklu Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego autorstwa Kamila Przełęckiego

„Produkcja: zagadnienia organizacyjne”. Tom I cyklu Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego autorstwa Kamila Przełęckiego

„Proszę to wyciąć, czyli historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL” autorstwa Piotra Śmiałowskiego

EDUKACJA FILMOWA

Filmoczułość – edukacja psychologiczna w Kinie Muza w Poznaniu

Program SKOK W DOK. Laboratorium pomysłów dokumentalnych

Warsztaty Nakręć się na przyszłość, vol. 2

DYSTRYBUCJA POLSKIEGO FILMU

KLUB FILMOWY

Dyskusyjny Klub Filmowy „Zamek” w Poznaniu

Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka w Elblągu

Piekarski Klub Filmowy w Piekarach Śląskich

PLAKAT FILMOWY

Plakat do filmu Glorious Summer autorstwa Patryka Hardzieja

Plakat do filmu Pociągi autorstwa Andrzeja Pągowskiego

Plakat do filmu Utrata Równowagi autorstwa Aleksandra Walijewskiego

DOSTĘPNOŚĆ KULTURY FILMOWEJ

21. edycja Millennium Docs Against Gravity Film Festival

Aplikacja mobilna Kino Dostępne

I Forum bez barier. O kinie dostępnym

Nagrody PISF

Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyszczególnienie osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek oraz ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.

Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Statuetkę zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz Xavery Deskur. Zwycięzca otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.