Poznaliśmy nominowanych do 17. Nagród PISF! 0
Znamy nominowanych do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zostaną one przyznane już po raz 17. w następujących kategoriach: Kino, Wydarzenia filmowe, Promocja polskiego kina za granicą, Krytyka filmowa, Książka o tematyce filmowej, Edukacja filmowa, Dystrybucja polskiego filmu, Klub filmowy, Plakat filmowy, a od tego roku – Dostępność kultury filmowej.
Laureatów i laureatki do Nagród PISF oraz Nagród Specjalnych poznamy 24 września podczas uroczystej gali, w trakcie jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Nominowanych wskazała Kapituła w składzie:
- Kamila Dorbach – Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- Maciej Dominiak – Dyrektor i współtwórca Stowarzyszenia FILMFORUM,
- Michał Kosiorek – Zastępca Dyrektora ds. projektów kulturalno-edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury
- Jola Myszka – współprowadząca poznańskie Kino Rialto
- Anna Ruszczyńska – Dyrektorka Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Anna Tatarska – dziennikarka filmowa i kulturalna,
- Karolina Vysata – historyczka sztuki i kierowniczka działu dokumentacji Zachęty.
Kandydatów zgłaszać mogły instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.
Poniżej przedstawiamy nominowanych za rok 2024
KINO
- Kino MUZA w Poznaniu
- Kino Pionier 1907 w Szczecinie
- Kino Światowid w Katowicach
WYDARZENIE FILMOWE
- 2. edycja LET’S DOC Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni
- I Forum bez barier. O kinie dostępnym
- Podpisanie „Zasad Pracy Przy Produkcjach Filmowych i Serialowych” przez 13 organizacji branżowych
PROMOCJA POLSKIEGO KINA ZA GRANICĄ
- Światowa premiera filmu dokumentalnego „Gość” na IDFA
- Wydarzenie branżowe 13. Polish Days
- Wydarzenie branżowe Młode Horyzonty Industry 2024
KRYTYKA FILMOWA
- Marcin Radomski
- Marcin Stachowicz
- Michał Oleszczyk
KSIĄŻKA O TEMATYCE FILMOWEJ
- „Finansowanie: budżet i kosztorys”. Tom II cyklu Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego autorstwa Kamila Przełęckiego
- „Produkcja: zagadnienia organizacyjne”. Tom I cyklu Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego autorstwa Kamila Przełęckiego
- „Proszę to wyciąć, czyli historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL” autorstwa Piotra Śmiałowskiego
EDUKACJA FILMOWA
- Filmoczułość – edukacja psychologiczna w Kinie Muza w Poznaniu
- Program SKOK W DOK. Laboratorium pomysłów dokumentalnych
- Warsztaty Nakręć się na przyszłość, vol. 2
DYSTRYBUCJA POLSKIEGO FILMU
- Dystrybucja filmu Smok Diplodok w reżyserii Wojtka Wawszczyka
- Dystrybucja filmu Strefa Interesów w reżyserii Jonathana Glazera
- Dystrybucja filmu Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa w reżyserii Elizy Kubarskiej
KLUB FILMOWY
- Dyskusyjny Klub Filmowy „Zamek” w Poznaniu
- Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka w Elblągu
- Piekarski Klub Filmowy w Piekarach Śląskich
PLAKAT FILMOWY
- Plakat do filmu Glorious Summer autorstwa Patryka Hardzieja
- Plakat do filmu Pociągi autorstwa Andrzeja Pągowskiego
- Plakat do filmu Utrata Równowagi autorstwa Aleksandra Walijewskiego
DOSTĘPNOŚĆ KULTURY FILMOWEJ
- 21. edycja Millennium Docs Against Gravity Film Festival
- Aplikacja mobilna Kino Dostępne
- I Forum bez barier. O kinie dostępnym
Nagrody PISF
Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyszczególnienie osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek oraz ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.
Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Statuetkę zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz Xavery Deskur. Zwycięzca otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.
Komentarze 0