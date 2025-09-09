Alternatywna historia I wojny światowej w zwiastunie serialu "Wartownicy". To nowa produkcja Canal+ 0

Na Canal+ zmierza nowy serial oryginalny "Wartownicy", osadzony w realiach I wojny światowej. Łączy on w sobie dramat wojenny z historią miłosną i elementami science fiction w tle. Zobaczcie zwiastun i plakat produkcji.

Nowa pełna akcji produkcja, oparta na motywach francuskiego komiksu, to alternatywna historia I wojny światowej, retrofuturystyczna estetyka i nadprzyrodzone, fantastyczne rozwiązania fabularne w oryginalnej mieszance gatunkowej.

Fabuła skupia się na losach Gabriela (Louis Peres), żołnierza ciężko rannego w jednym ze starć podczas I wojny światowej. Rodzina i najbliżsi zostają poinformowani o śmierci mężczyzny, podczas gdy w rzeczywistości zostaje on poddany ściśle tajnemu eksperymentowi. Naukowcy wstrzykują mu serum, które obdarza go nadludzką siłą, szybkością i odpornością. Gabriel dołącza do elitarnej jednostki złożonej z innych „ulepszonych” żołnierzy. Jednak wraz z eskalacją wojny odkrywa przerażającą prawdę, która może zmienić losy globalnego konfliktu.

Akcję serialu napędza także wątek romantyczny – żona Gabriela nie wierzy w śmierć męża i postanawia go odnaleźć – oraz realistycznie oddany obraz Paryża i Francji z czasów I wojny światowej. Twórcom udało się wiernie przybliżyć atmosferę epoki i jednocześnie wprowadzić elementy fantastyczne, które nadają historii wyjątkowy charakter i wyróżniają ją na tle innych produkcji. Wartownicy łączą widowiskowe sceny batalistyczne i dynamiczną akcję z refleksją nad losem bohaterów. Choć żołnierze obdarzeni są nadnaturalnymi zdolnościami, pozostają ludźmi – targają nimi moralne dylematy, tęsknota za domem i potrzeba bliskości. Dzięki temu postacie zyskują głębię, a widzowie mogą odnaleźć w nich własne doświadczenia. To odważne połączenie spektakularnego kina akcji, science fiction i uniwersalnych pytań o naturę człowieczeństwa.

Poniżej wspomniany zwiastun i plakat:

Za historię i scenariusz odpowiadają Guillaume Lemans, Xabi Molia oraz Raphaëlle Richet. Serialowa opowieść oparta jest na motywach francuskiego komiksu autorstwa Xaviera Dorisona i Enrique Breccii. Scenarzyści inspirowali się pierwowzorem fabuły, wzbogacając ją o nowe wątki, niespodziewane zwroty akcji i złożone portrety psychologiczne bohaterów. Serial wyreżyserowali Thierry Poiraud i Edouard Salier.

Premiera serialu już 29 września w serwisie streamingowym CANAL+.

Historia przedstawiona w Wartownikach nie ma skończyć się na jednym sezonie, wątki i postacie zostaną znacznie pogłębione w kolejnych odsłonach produkcji.

Źrodło: media.pl.canalplus.com