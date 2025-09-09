Stephen King i lista jego X najlepszych filmów 0

Jeden z najsłynniejszych pisarzy gatunkowych Stephen King powraca w tym tygodniu do centrum uwagi, a to za sprawą premiery filmu Wielki marsz. To adaptacja jednej z jego licznych powieści z gatunku horroru. Pisarz korzystając z okazji ujawnił listę swoich dziesięciu ulubionych filmów.

Wczytywanie... kadr z filmu "Ojciec chrzestny II"

King opublikował listę na portalu X. Co ciekawe wśród wymienionych tytułów nie znajdziemy adaptacji jego powieści. Pisarz tworząc listę 10. filmów wszech czasów celowo nie uzwględnił czterech ze swoich najsłynniejszych filmowych ekranizacji. Są to: Misery, Zielona mila, Skazani na Shawshank i Stań przy mnie.

Lista pisarza, jak sam zaznaczył jest w przypadkowej kolejności:

Wszystkie wymienione przez Kinga filmy to dzieła amerykańskie z ubiegłego wieku. Najnowszą produkcją na liście jest Dzień świastaka z 1993 roku, a najstarszą Casablanca z 1942 roku. Pisarz jak widać najbardziej upodobał sobie obrazy Stevena Spielberga, bowiem na liście znalazły się aż dwa tytuły tego reżysera.

Co sądzicie o opublikowanej przez pisarza liście? Znacie wszystkie te filmy?

Źrodło: X