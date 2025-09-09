Twórca "Czarnego lustra" pracuje nad nowym serialem dla Netflix 0

Twórca serialu Czarne lustro, Charlie Brooker, ma już w planach kolejny serial dla platformy Netflix. Ujawnił on właśnie pierwsze szczegóły dotyczące czteroodcinkowego serialu kryminalnego, który jest już w fazie rozwoju.

Serial nie ma jeszcze tytułu, ale mówi się, że jest to "głęboko poważny, oszałamiająco oryginalny" thriller, który opowiada o "udręczonym detektywie z północnego miasta Bleakford, który wyrusza do Londynu z misją złapania rytualnego seryjnego mordercy, zanim zabraknie mu ludzi do zabicia".

Oprócz pierwszych fabularnych szczegółów, poznaliśmy także nazwiska aktorów, którzy wcielą się w głównych bohaterów. To Paddy Considine, Georgina Campbell i Lena Headey.

Brooker jest autorem scenariusza do serialu wraz z Benem Caudellem, Jasonem Hazeleyem, Emer Kenny, Danielem Maierem i Joelem Morrisem. Za kamerą stanie Al Campbell.

Dotychczasowy hit Brookera Czarne lustro to antologia science fiction, która obejmuje wizje bliskiej przyszłości, w której mroczna strona ludzkiej natury wypacza największe technologiczne wynalazki. Obraz doczekał się już siedmiu sezonów, z czego najnowszy wyszedł w tym roku. Jak na razie jego dalsza przyszłość pozostaje pod znakiem zapytania. Produkcja jednak uwielbiana jest przez widzów i dobrze oceniana przez krytyków.

Źrodło: Dark Horizons