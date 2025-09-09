Zwiastun "Néro" - cyniczny zabójca z XVI wieku, odnaleziona córka i trudne dylematy 0

Netflix prezentuje zwiastun francuskiego serialu akcji "Néro" z czasów schyłku średniowiecza. Główny bohater to zabójca, który stanie przed bardzo trudnym wyborem. Premiera w październiku.

Francja, 1504 rok. Bezwzględny i cyniczny zabójca Néro (Pio Marmaï) niespodziewanie spotyka swoją córkę Perlę, którą porzucił tuż po jej narodzinach. Ścigani przez mroczne siły ojciec i córka wyruszają w epicką podróż razem z bandą dysfunkcyjnych wyrzutków. W drodze rozdarty między zemstą a odkupieniem Néro staje przed trudnym wyborem — uratować siebie czy córkę… i świat. A co gorsza Perla stara się zostać taką samą bezwzględną zabójczynią, jak jej ojciec.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Twórcą serialu jest Allan Mauduit, najbardziej znany z komedii Kabul Kitchen. Néro został wyprodukowany przez Karé Productions dla Netflix, a jego współautorami są Jean-Patrick Benes, Martin Douaire, Raphaëlle Richet i Nicolas Digard. Mauduit wyreżyserował pierwsze cztery odcinki, a za drugą połowę sezonu odpowiada Ludovic Colbeau-Justin.

Obsadę produkcji uzupełniają Olivier Gourmet, Alice Isaaz, Louis-Do De Lencquesaing, Camille Razat, Yann Gael, Max Baissette de Malglaive i Noam Morgensztern.

Na serial składa się osiem epizodów. Premiera Néro już 8 października.

Źrodło: Netflix