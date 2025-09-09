Nowe "The Amityville" ma już reżysera na pokładzie 0

Nowy horror "The Amityville", który powstaje dla Amazon MGM Studios, znalazł reżysera. To twórca tegorocznej adaptacji gry Until Dawn.

Wczytywanie... kadr z filmu "Amityville" (2005)

Za kamerą The Amityville stanie David F. Sandberg, człowiek który zna się na horrorach i ich klimacie. Oprócz wspomnianej adaptacji gry ma on na swoim koncie Annabelle: Narodziny zła czy Kiedy gasną światła.

Oparta na książce Jaya Ansona z 1977 roku, seria The Amityville oficjalnie rozpoczęła się w 1979 roku od filmu wyreżyserowanego przez Stuarta Rosenberga z Jamesem Brolinem, Margot Kidder i Rodem Steigerem w rolach głównych. Od tego czasu powstało wiele sequeli, remake’ów i rebootów, w tym film z 2005 roku w reżyserii Andrew Douglasa i Amityville: Przebudzenie z 2017 roku z Bellą Thorne i Mckenną Grace.

Sandberg wyprodukuje film wraz z Peterem Safranem i Johnem Rickardem. Producentkami wykonawczymi są Natalia Safran i Lotta Losten, a scenariusz napisali Ian Goldberg i Richard Naing.

Szczegóły fabuły są w tej chwili trzymane w tajemnicy. Żaden casting nie został jeszcze ogłoszony. Data premiery nowego horroru The Amityville również nie jest jeszcze znana.

Oryginalny film z 1979 roku opiera się na autentycznych wydarzeniach. Przedstawia on historię rodziny, która wprowadza się do nowego, dużego domu, kupionego bardzo tanio. Jednak po pewnym czasie kwestia wyjątkowo niskiej ceny nieruchomości się wyjaśnia. Okazuje się bowiem, że w budynku zostało popełnione kilkakrotne morderstwo. Niejaki Ronald DeFeo w nocy z 13 na 14 listopada 1974 zabił całą swoją rodzinę. Twierdził później, że namówiły go do tego „głosy”.

Źrodło: ComingSoon