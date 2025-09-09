"Obecność" teraz straszyć będzie na małym ekranie. HBO Max planuje serial 0

Kinowa saga Warrenów Obecność zakończyła się w tym roku czwartą częścią zatytułowaną Obecność 4: Ostatnie namaszczenie. Wychodzi jednak na to, że nie będzie to definitywny koniec przygód słynnych badaczy zjawisk paranormalnych. HBO Max ma w planach serial.

O projekcie tym pierwszy raz słychać było w 2023 roku, jednak od tego czasu nie posunął się on nic naprzód. Dopiero teraz na fali popularności ostatniego filmu, HBO Max poinformowało, że rozpoczyna prace nad serialem.

Obecnie trwają castingi na stanowiska techniczne. Aktualnie do projektu dołączyła Nancy Won jako scenarzystka, producentka wykonawcza i showrunnerka. Oprócz niej w powstanie serialu zaangażowani są także Peter Cameron i Cameron Squires jako współscenarzyści, Peter Safran jako producent wykonawczy i James Wan z Atomic Monster jako producent.

Wszelkie fabularne szczegóły serialu z serii Obecność trzymane są w ścisłej tajemnicy.

To jednak nie wszystko, zagraniczne media donoszą, że studio New Line już planuje potencjalny prequel filmu – taki, w który może, ale nie musi, być zamieszany Wan. Producent chce bowiem otrzymywać więcej pieniędzy za swoje usługi i w tej chwili nie ma na to zgody, a Wan grozi odejściem z projektu.

