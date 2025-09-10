Nowe ofiary śmiechu: "Straszny film 6" szykuje parodie największych horrorów dekady 0

Marlon Wayans, jeden z twórców kultowej serii parodii Straszny film, oficjalnie potwierdził, że szósta część trafi do kin już latem przyszłego roku. W nowym wywiadzie aktor i komik ujawnił, jakie współczesne horrory mogą stać się materiałem do wyśmiania w nadchodzącej odsłonie.

Wayans wymienił kilka tytułów, które zainspirują twórców:

Powrót Wayansów i renesans parodii

Straszny film 6 oznacza ponowne połączenie sił braci Wayans, którzy nadali ton oryginalnym częściom serii. Komedia powróci w momencie, gdy gatunek parodii przeżywa odrodzenie – ogromne zainteresowanie wzbudziła niedawno Naga broń z Liamem Neesonem, a horrory wciąż dominują w box office, zyskując zarówno widzów, jak i uznanie krytyków.

Nowe źródła żartów

Wayans zwrócił szczególną uwagę na sukces Grzeszników w reżyserii Ryana Cooglera!, który zaskoczył frekwencją i pozytywnymi recenzjami. Również Heretic i Kod zła mocno zapisały się w pamięci widzów, stając się idealnym materiałem do parodii.

Seria Straszny film od zawsze korzystała z najbardziej popularnych tytułów horrorowych – pierwsza część z 2000 roku wyśmiewała Krzyk i Koszmar minionego lata, oba wciąż obecne na rynku. Tym razem Wayansowie mają jeszcze szersze pole do popisu, bo współczesny horror przeżywa swój złoty okres.

Premiera Scary Movie 6 odbędzie się latem 2026 roku i wygląda na to, że seria wróci do swoich najlepszych tradycji – bezlitosnego wyśmiewania największych hitów grozy.

Źrodło: ComicBook