Leonardo DiCaprio planuje rolę marzeń – i to może być jego największe wyzwanie 0

Leonardo DiCaprio już w tym miesiącu pojawi się w najnowszym filmie Paula Thomasa Andersona – Jedna bitwa po drugiej. To dla aktora spełnienie jednego z zawodowych marzeń. Jednak jak ujawnił w rozmowie z Entertainment Tonight, na horyzoncie ma już kolejny, równie ambitny cel.

Wczytywanie...

Praca z Scorsese to dar

Zapytany o swoje plany po zakończeniu współpracy z Andersonem, DiCaprio nie krył emocji:

Dla mnie praca z [Martin Scorsese] to zawsze największy dar. On jest naszym narodowym skarbem i najlepszym reżyserem na świecie, więc jeśli jeszcze raz dostanę taką szansę, to będzie to spełnienie marzeń.

Kultowy duet kina

DiCaprio i Scorsese stworzyli już razem sześć filmów, w tym Gangi Nowego Jorku, Aviator, Infiltracja czy ostatni Czas krwawego księżyca (2023). Ich współpraca stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych relacji reżyser–aktor w historii kina.

Jak się okazuje, DiCaprio może nie musieć długo czekać na realizację swojego marzenia. Według doniesień, aktor i Scorsese pracują już nad kolejnym filmem – hawajskim kryminałem, w którym wystąpi także Dwayne Johnson.

Produkcja opowie historię charyzmatycznego i bezwzględnego mafijnego bossa z Hawajów, opartego na autentycznej postaci. W latach 60. i 70. zbudował on potężne imperium przestępcze, prowadząc brutalną wojnę z rywalami i korporacjami z kontynentu, a jednocześnie walcząc o zachowanie rodzinnej ziemi. To epicka opowieść o władzy, kulturze i przetrwaniu w pozornie idyllicznym raju.

Choć DiCaprio marzy o kolejnej współpracy z Martinem Scorsese, wygląda na to, że to marzenie już się spełnia. Jeśli doniesienia o projekcie na Hawajach się potwierdzą, świat kina może doczekać się kolejnego przełomowego dzieła duetu, który od dwóch dekad wyznacza standardy w Hollywood.

Źrodło: Entertainment Tonight