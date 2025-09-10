Disney+ z kolejnym hitem – najnowszy film ustanawia rekord oglądalności 1

Po ogromnym sukcesie w kinach, aktorski remake Lilo i Stitch nie zwalnia tempa. Od premiery na platformie Disney+ minął zaledwie tydzień, a film już zapisał się w historii streamera, bijąc rekordy oglądalności i przyciągając globalną publiczność.

Wczytywanie...

Jak podaje TheWrap, nowa wersja Lilo i Stitch stała się drugim największym debiutem Disney+ w kategorii filmów aktorskich. W ciągu pierwszych pięciu dni film obejrzano aż 14,3 miliona razy na całym świecie. Co więcej, premiera napędziła także popularność klasycznej animacji i powiązanych produkcji – łączny czas ich oglądania osiągnął imponujące 670 milionów godzin.

Choć krytycy przyjęli remake dość chłodno, widzowie okazali się dużo bardziej entuzjastyczni. Na Rotten Tomatoes film zdobył 92% w Popcornmeter, co potwierdza jego ogromne uznanie wśród fanów.

Disney opisuje remake jako:

Nową energię dla przezabawnej i wzruszającej historii Lilo oraz jej nietypowego ‘pupila’ Sticha. Tropikalne plenery nadają opowieści ciepła, a jednocześnie autentycznie oddają kulturę i piękno Hawajów.

Film w reżyserii Deana Fleischera Campa powstał na podstawie scenariusza Chrisa Kekaniokalaniego Brighta i Mike’a Van Waesa. W obsadzie znaleźli się m.in.: Chris Sanders (głos Sticha), Zach Galifianakis (Dr Jumba), Maia Kealoha (Lilo), Sydney Agudong (Nani), Courtney B. Vance (Cobra Bubbles) oraz Jason Scott Lee.

Sequel już w drodze

Sukces filmu w kinach i na Disney+ sprawił, że studio oficjalnie potwierdziło prace nad kontynuacją. Scenariusz ma napisać Chris Sanders, a fani mogą spodziewać się dalszych przygód nietypowej rodziny z Hawajów.

Źrodło: TheWrap