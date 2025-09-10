Affleck i Damon wracają w duecie – Netflix pokazał teaser filmu "Łup" 0

Netflix opublikował pierwszy zwiastun filmu Łup, nadchodzącego thrillera akcji z Benem Affleckiem i Mattem Damonem. To wyjątkowy projekt dla oscarowego duetu – po raz pierwszy wystąpią razem w filmie akcji.

Według oficjalnego opisu fabuły, wszystko zaczyna się od odkrycia milionów dolarów ukrytych w opuszczonym domu na przedmieściach Miami. Odkrycie prowadzi do napięć wewnątrz zespołu policjantów, a gdy zewnętrzne siły dowiadują się o ogromnym łupie – lojalność i zaufanie zostają wystawione na próbę.

Kogo zobaczymy na ekranie?

Na pierwszych zdjęciach możemy zobaczyć Afflecka jako Detektywa Sierżanta J.D. Byrne’a oraz Damona jako Porucznika Dane’a Dumarsa, obaj z wydziału policji w Miami. Towarzyszą im: Steven Yeun jako detektyw Mike Ro, Teyana Taylor jako detektyw Numa Baptiste, Catalina Sandino Moreno jako detektyw Lolo Salazar, Kyle Chandler jako agent DEA Mateo „Matty” Nix, Sasha Calle jako Desi oraz Scott Adkins.

Za kamerą stanął Joe Carnahan, znany z takich produkcji jak As w rękawie, czy Poziom mistrza. Carnahan odpowiada również za scenariusz (wspólnie z Michaelem McGrale’em).

Łup zadebiutuje na Netflixie 16 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Netflix