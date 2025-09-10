Katastrofa, która wstrząsnęła Bałtykiem – zwiastun "Heweliusza" już dostępny 0

Netflix opublikował zwiastun serialu Heweliusz, który już od pierwszych sekund uderza swoją intensywnością. Katastrofa promu z 1993 roku, jedna z największych tragedii morskich w historii Polski, powraca w formie widowiska, które łączy dramat jednostki z epickim obrazem katastrofy.

Wczytywanie...

Wideo pokazuje zarówno grozę sztormowej nocy na Bałtyku, jak i emocje ocalałych oraz rodzin ofiar, które przez lata walczyły o prawdę w salach sądowych. To nie tylko historia zatonięcia statku, ale również opowieść o odpowiedzialności, żałobie i batalii o sprawiedliwość.

Heweliusz już teraz nazywany jest polskim Titanikiem – zwiastun obiecuje ogromny rozmach produkcji, spektakularne sceny morskie i poruszający dramat ludzki. Reżyserzy stawiają na realizm i emocjonalny ciężar, co widać w każdym ujęciu.

Heweliusz to imponujący pod względem skali i wykorzystanej technologii serial. 10 miesięcy przygotowań, ponad 100 dni zdjęciowych, gwiazdorska obsada w skład, której wchodzą m.in. Magdalena Różczka, Borys Szyc, Michał Żurawski, Konrad Eleryk i Tomasz Schuchardt, 3000 statystów, 2000 pojazdów, 70 różnych lokacji, 700 ton wody oraz 1 kilometr konstrukcji deszczownic i trawersów.

Za scenariusz odpowiada Kasper Bajon. Reżyserią zajął się zaś Jan Holoubek. Premiera serialu odbędzie się 5 listopada 2025 roku wyłącznie na Netflixie.

Źrodło: Netflix