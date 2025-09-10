Zwiastun dramatu "Prześwit" - tajemnicze zniknięcie odkrywa prawdy o człowieku 0

W sieci pojawił się zwiastun polskiego dramatu Prześwit w reżyserii Magdaleny Pięty. Produkcja ta to kameralna opowieść o zaginięciu i poszukiwaniu prawdy nie tylko tej związanej z historią kryminalną, ale i prawdy o człowieku.

Podczas spaceru na Ślęży znika młoda matka, zostawiając za sobą wózek z niemowlęciem. Policjant, młody mąż i emerytowany jasnowidz próbują zrekonstruować ostatnie chwile zaginionej.

Prześwit to film drogi w skali mikro, opowieść o kryzysie i inicjacyjnej podróży, która wymusza konfrontację z przekonaniami o roli kobiet i powinności matek, po to, by przynieść bohaterom wyzwolenie lub doprowadzić ich do autodestrukcji.

Kiedy pracowałam jako scenarzystka natknęłam się na informację, że żaden widz nie zaakceptuje postaci kobiety, która porzuca własne dziecko. Moja córka była wtedy mała, moje koleżanki miały dzieci w różnym wieku i każda matka, którą znałam, przynajmniej raz pomyślała o tym, żeby wyjść z domu i nigdy nie wrócić. Dlatego w "Prześwicie" znika młoda matka, a my skupiamy się na świecie, z którego odeszła i ludziach, którzy go zamieszkują. Każdy z nich w inny sposób naznaczony jest stratą i każdy ma własny powód, aby wziąć udział w poszukiwaniach na zboczach Ślęży – świętej góry Słowian. Ta podróż sprawi, że będą oni musieli dotknąć tego, czego najbardziej unikają: osobistej straty i żałoby. Sposób, w jaki sobie poradzą poprowadzi ich w kierunku wyzwolenia albo autodestrukcji mówi reżyserka Magdalena Pięta.

Akcja filmu osadzona jest u stóp góry Ślęży, związanej z pogańskim kultem słońca i sił przyrody. Za reżyserię odpowiada Pięta, która wspólnie z Marzeną Matuszak jest także autorką scenariusza. W rolach głównych występują: Cezary Łukaszewicz, Daria Polunina, Mateusz Górski, Piotr Pilitowski i Ewa Domańska.

Światowa premiera filmu Prześwit odbyła się na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Potem pokazywany był na kilku innych festiwalach. Na kinowe ekrany wejdzie 10 października.

Źrodło: Galapagos Films