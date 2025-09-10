Będzie kolejny "Jurassic World"? Daniel Richtman twierdzi, że tak... 0

Po zarobieniu 861 milionów dolarów w światowym box office, Jurassic World Odrodzenie pokonał mieszane recenzje, stając się jednym z największych hitów tego roku. Nic więc dziwnego, że jego twórcy już rozmyślają nad kontynuacją.

Wczytywanie... kadr z filmu "Jurassic World: Odrodzenie"

Kluczem do sukcesu był reżyser Gareth Edwards, który pomógł obniżyć koszty filmu, oraz jego obsada, taka jak Mahershala Ali, Jonathan Bailey i Scarlett Johansson, którzy zaangażowali się i mocno promowali film.

Znany w branży filmowej Daniel Richtman twierdzi, że nowy film z serii "Jurassic World" jest już w przygotowaniu. Do swojej roli powrócić ma gwiazda tegorocznego hitu – Scarlett Johansson.

Nie podano żadnych dalszych szczegółów. Są to na razie informacje nieoficjalne, niepotwierdzone przez żadne studio, ani osoby zaangażowane w produkcję. Richtman jednak rzadko się myli i przeważnie ma potwierdzające się wiadomości, tym samym wieści oficjalne są zapewne tylko kwestią czasu.

Jurassic World: Odrodzenie służył jako coś w rodzaju mini-restartu serii, przenosząc się do czasów, gdy zmartwychwstałe dinozaury wymierały mogąc żyć tylko w niektórych rejonach Ziemi, głównie w pobliżu równika. Film ma częściowo podzieloną narracją, z której jedna skupia się na misji zdobycia próbek DNA, a druga na rodzinie uwięzionej na wyspie. Ten drugi wątek został zdecydowanie gorzej przyjęty niż pierwszy.

Co sądzicie o planach na kolejny sequel? Jest potrzebny czy seria ta została już wyczerpana dwiema poprzednimi trylogiami? Podobał Wam się tegoroczny film?

Źrodło: Dark Horizons