Po zarobieniu 861 milionów dolarów w światowym box office, Jurassic World Odrodzenie pokonał mieszane recenzje, stając się jednym z największych hitów tego roku. Nic więc dziwnego, że jego twórcy już rozmyślają nad kontynuacją.
Kluczem do sukcesu był reżyser Gareth Edwards, który pomógł obniżyć koszty filmu, oraz jego obsada, taka jak Mahershala Ali, Jonathan Bailey i Scarlett Johansson, którzy zaangażowali się i mocno promowali film.
Znany w branży filmowej Daniel Richtman twierdzi, że nowy film z serii "Jurassic World" jest już w przygotowaniu. Do swojej roli powrócić ma gwiazda tegorocznego hitu – Scarlett Johansson.
Nie podano żadnych dalszych szczegółów. Są to na razie informacje nieoficjalne, niepotwierdzone przez żadne studio, ani osoby zaangażowane w produkcję. Richtman jednak rzadko się myli i przeważnie ma potwierdzające się wiadomości, tym samym wieści oficjalne są zapewne tylko kwestią czasu.
Jurassic World: Odrodzenie służył jako coś w rodzaju mini-restartu serii, przenosząc się do czasów, gdy zmartwychwstałe dinozaury wymierały mogąc żyć tylko w niektórych rejonach Ziemi, głównie w pobliżu równika. Film ma częściowo podzieloną narracją, z której jedna skupia się na misji zdobycia próbek DNA, a druga na rodzinie uwięzionej na wyspie. Ten drugi wątek został zdecydowanie gorzej przyjęty niż pierwszy.
Co sądzicie o planach na kolejny sequel? Jest potrzebny czy seria ta została już wyczerpana dwiema poprzednimi trylogiami? Podobał Wam się tegoroczny film?
