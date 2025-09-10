"Murdaugh: Death in the Family" - Patricia Arquette w zwiastunie kryminału od Hulu 0

Hulu udostępniło oficjalny zwiastun "Murdaugh: Death in the Family", swojego najnowszego miniserialu kryminalnego inspirowanego podcastem "Murdaugh Murders". Gwiazdą produkcji jest Patricia Arquette, aktorka znana m.in. z serialu Rozdzielenie.

Wczytywanie... kadr z serialu "Murdaugh: Death in the Family"

Wideo przedstawia główną obsadę miniserialu, na czele z Patricią Arquette jako Maggie Murdaugh i Jasonem Clarke'em jako Alexem Murdaughem. Są oni częścią wpływowej rodziny znanej z renomowanej kancelarii prawnej. Ich idealne życie zmienia się po tym, jak ich syn ulega wypadkowi, co prowadzi do rozwikłania rodzinnych sekretów.

W obsadzie znaleźli się również Johnny Berchtold jako Paul Murdaugh, J. Smith-Cameron jako Marian Proctor, Will Harrison jako Buster Murdaugh, Noah Emmerich jako Randy Murdaugh, Gerald McRaney jako Randolph Murdaugh i inni.

Murdaugh: Death in the Family jest tworzony przez Erin Lee Carr i showrunnera Michaela D. Fullera. Oprócz głównej obsady, Arquette i Clarke są również producentami wykonawczymi.

Maggie i Alex cieszą się wystawnym, pełnym przywilejów życiem jako członkowie jednej z najpotężniejszych dynastii prawniczych w Karolinie Południowej. Ale kiedy ich syn Paul bierze udział w katastrofie łodzi, rodzina staje przed próbą, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyła. W miarę jak na jaw wychodzą szczegóły, powiązania rodziny z kilkoma tajemniczymi zgonami rodzą pytania, które zagrażają wszystkiemu, co jest bliskie Maggie i Alexowi – głosi oficjalny opis serialu.

Premiera tego ośmioodcinkowego limitowanego serialu zaplanowana jest na 15 października. Finał sezonu 19 listopada.

Źrodło: Hulu, Comingsoon