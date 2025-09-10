Survivalowa gra "Dark Deception" doczeka się filmowej adaptacji 0

Moda na pełnometrażowe adaptacje popularnych gier z gatunku survival horror cały czas trwa. W tym roku do kin wszedł Until Dawn i czekamy na sequel Pięciu koszmarnych nocy. Spodziewajmy się jednak więcej. W planach jest kolejny projekt. Tym razem padło na grę "Dark Deception".

Za projekt ten odpowiadają scenarzyści Adrian Speckert i Cory Todd Hughes z amerykańskiej firmy niezależnej So It Goes Entertainment. To na razie jedyne podane nazwiska osób zaangażowanych w tą adaptację. Szczegóły fabularne również trzymane są w tajemnicy.

Stworzona przez Vincenta Livingsa i wydana przez Glowstick Entertainment, gra Dark Deception łączy rozgrywkę w stylu arcade i horror psychologiczny. Gracze muszą poruszać się po koszmarnych labiryntach, w których potwory czają się na każdym kroku. Gra sprzedała się w 6,5 miliona egzemplarzy i ma 58 milionów graczy na całym świecie.

Źrodło: Deadline