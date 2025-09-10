Prime Video stawia na "Nadrabiaj miną"– serial wraca z 2. sezonem 0

Amazon Prime Video oficjalnie przedłużyło komediodramat Nadrabiaj miną, stworzony i prowadzony przez Benito Skinnera, na drugi sezon. Decyzja zapadła po świetnym przyjęciu debiutanckiej odsłony – serial może się pochwalić wynikiem 93% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes (Certified Fresh), opartym na 46 recenzjach krytyków.

Szef Prime Video, Vernon Sanders, w oficjalnym oświadczeniu podkreślił entuzjazm platformy wobec kontynuacji:

Nie możemy się doczekać, aż globalna publiczność Prime Video ponownie zanurzy się w odważnej i pełnej pasji opowieści Benito w drugim sezonie Nadrabiaj miną. Współpraca z utalentowanymi zespołami A24 i Strong Baby była czystą przyjemnością i jesteśmy podekscytowani tym, co Benito szykuje na kolejną serię.

Produkcja, za którą odpowiadają A24, Strong Baby oraz Amazon MGM Studios, została stworzona, napisana i wyprodukowana przez Skinnera. Showrunnerem jest Scott King. W obsadzie znaleźli się m.in. Wally Baram, Mary Beth Barone, Adam DiMarco oraz Rish Shah. Producentami wykonawczymi są także Jonah Hill, Matt Dines i Ali Goodwin.

W pierwszym sezonie pojawiło się wielu znanych gości – m.in. Andrea Martin, Connie Britton, Kyle MacLachlan, Kaia Gerber, Megan Fox, Bowen Yang czy Charli XCX, która dodatkowo pełni rolę producentki wykonawczej i muzycznej.

Serial opowiada o Bennym, byłym futboliście i królu balu, który ukrywa swoją orientację, oraz Carmen, outsiderce desperacko próbującej odnaleźć swoje miejsce na uczelni. Razem zanurzają się w świat imprez, nieudanych randek, sztucznych dowodów i kolorowej wódki – a wszystko to w komediowej, ale też bardzo osobistej opowieści o tym, jak wszyscy staramy się nadrabiać miną, zanim odkryjemy, kim naprawdę jesteśmy.

Źrodło: Variety