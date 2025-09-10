Smoki lądują w streamingu. Wiemy, kiedy obejrzysz aktorski remake "Jak wytresować smoka" 0

Universal Pictures oficjalnie ogłosiło datę premiery streamingowej aktorskiego remake’u kultowej animacji Jak wytresować smoka. Film, który w kinach zarobił imponujące ponad 630 milionów dolarów na całym świecie, trafi na platformę Peacock (w naszym kraju Disney+) już 10 października.

Produkcja w reżyserii i na podstawie scenariusza Deana DeBlois – nominowanego do Oscara twórcy oryginalnej trylogii – oparta jest na bestsellerowej serii książek Cressidy Cowell.

Oficjalny opis brzmi:

Na wyspie Berk od pokoleń trwa wojna między Wikingami a smokami. Jednak Czkawka , syn wodza Stoicka Ważkiego, nawiązuje niezwykłą więź z przerażającym smokiem o imieniu Szczerbatek. Gdy starożytne zło zagraża ich światu, wspomniana dwójka i odważna Astrid muszą przekonać krainę, że razem są silniejsi. Tylko dzięki przyjaźni i odwadze mogą stawić czoła wyzwaniom tej podniebnej przygody.

W Czkawkę wciela się Mason Thames. Jego ojca odgrywa Gerard Butler, który Stoickowi Wielkiemu użyczał głosu w animowanej serii. Obsadę uzupełniają: Gabriel Howell jako Sączysmark, Bronwyn James jako Szpadka, Harry Trevaldwyn jako Mieczyk Thorston, Ruth Codd jako Phlegma i Julian Dennison jako Śledzik.

Źrodło: ComingSoon