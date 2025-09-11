Bruce Willis i cienie przeszłości: żona sądziła, że winny jest plan filmowy "Szklanej pułapki" 0

Bruce Willis od kilku lat zmaga się z frontotemporalną demencją i całkowicie wycofał się z życia publicznego. Jego żona, Emma Heming Willis, w szczerym wywiadzie dla Fox News Digital wyznała, że początkowo pierwsze symptomy choroby brała za… problemy ze słuchem spowodowane rolą w kultowym filmie Szklana pułapka.

Emma Heming Willis wyjawiła:

Kiedy Bruce kręcił pierwszą Szklaną pułapkę, kilkakrotnie strzelał spod stołu, bez żadnej ochrony na uszy. To poważnie uszkodziło jego słuch. Z wiekiem pogorszyło się to jeszcze bardziej. Myślałam, że właśnie dlatego coraz gorzej się ze sobą komunikujemy.

Początkowo traktowała wycofanie się aktora jako naturalne – tłumaczyła, że podczas rodzinnych kolacji Bruce po prostu pozwala córkom swobodnie rozmawiać, sam siedząc cicho z rękami splecionymi na kolanach. Jednak z czasem zauważyła, że chodzi o coś znacznie poważniejszego. Dopiero badania lekarskie wykazały, że nie jest to problem ze słuchem, lecz początek frontotemporalnej demencji, choroby dotykającej osobowość, mowę i zachowanie.

Emma Heming Willis, która niedawno wydała książkę The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, opisuje w niej swoją drogę jako opiekunki i emocjonalne wyzwania związane z chorobą męża. Para, która pobrała się w 2009 roku, wychowuje dwie córki. Willis ma także trzy dorosłe córki z małżeństwa z Demi Moore.

Obecnie 70-letni gwiazdor mieszka w parterowym domu, w którym opiekuje się nim zespół całodobowych specjalistów. Dla fanów na całym świecie to bolesne przypomnienie, że ikona kina akcji dziś toczy swoją najtrudniejszą walkę – tym razem poza kamerami.

Źrodło: Fox News