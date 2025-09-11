Fenomen Baby Groota: sprzedaż gadżetów idzie w miliony – a reżyser? 0

Baby Groot, urocza wersja bohatera z Strażników Galaktyki, stał się jednym z największych merchandisingowych fenomenów w historii MCU. Pluszaki, figurki, koszulki i zabawki z jego wizerunkiem sprzedają się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Jednak – jak właśnie ujawnił James Gunn – twórca postaci nie dostaje z tego nawet centa.

Podczas rozmowy w The Howard Stern Show Gunn wyjaśnił, że choć to on wymyślił i narysował Baby Groota, nie czerpie żadnych zysków ze sprzedaży produktów z jego podobizną.

Stworzyliśmy postać Baby Groota, ja ją narysowałem. Nie zarabiam na tym w żaden sposób, tak samo jak rysownicy komiksów nie zarabiają na gadżetach.

Howard Stern nie krył zdziwienia i dopytywał, czy to możliwe, aby Gunn nie miał udziałów w tak dochodowej części franczyzy. Nie dostajesz kawałka zysku z Baby Groota?! – pytał. Reżyser potwierdził, dodając jednak, że w kwestii wynagrodzenia za filmy nie ma powodów do narzekań.

Jestem niezwykle dobrze opłacany. Szczególnie przy Strażnikach Galaktyki 2 i 3. Dostaję zarówno wynagrodzenie z góry, jak i procent od zysków. Po prostu nie mam udziałów w merchu – podkreślił Gunn.

Choć Groot zadebiutował w komiksach Marvela już w 1960 roku (stworzony przez Stana Lee, Larry’ego Liebera i Jacka Kirby’ego), prawdziwą popularność zdobył dopiero w MCU. Postać Baby Groota, odrodzonego po poświęceniu oryginalnego Groota w pierwszych Strażnikach Galaktyki, szybko stała się ulubieńcem fanów i marketingowym hitem.

Dziś Groot pojawia się nie tylko w filmach z serii Strażnicy Galaktyki, ale także w takich hitach jak Avengers: Wojna bez granic czy Avengers: Koniec gry. Głosu w większości projektów użycza mu Vin Diesel, a w animacji A gdyby…? – Fred Tatasciore.

Choć James Gunn nie zarabia na kolekcjonerskich figurkach i pluszakach Baby Groota, nie da się ukryć, że stworzył jedną z najbardziej ikonicznych i dochodowych postaci współczesnego kina superbohaterskiego.

Źrodło: The Howard Stern Show