Legenda kina zmienia zdanie: Daniel Day-Lewis żałuje decyzji o zakończeniu kariery

Daniel Day-Lewis, jeden z najwybitniejszych aktorów w historii kina, przyznał w nowym wywiadzie, że jego głośne ogłoszenie o przejściu na emeryturę w 2017 roku było wielkim, nadętym bełkotem i że tak naprawdę nigdy nie zamierzał całkowicie porzucić aktorstwa.

W rozmowie z Rolling Stone zdobywca trzech Oscarów powiedział wprost:

Patrząc wstecz, powinienem był po prostu trzymać gębę na kłódkę. Nigdy nie chciałem naprawdę przejść na emeryturę. Po prostu przestałem robić pewien rodzaj pracy, żeby zająć się czymś innym. A teraz dwa razy oskarżono mnie o emeryturę, choć wcale jej nie planowałem.

Day-Lewis ma już za sobą podobny epizod – w 1997 roku wycofał się z Hollywood, by uczyć się szewstwa we Włoszech. Wrócił jednak triumfalnie w filmie Gangi Nowego Jorku Martina Scorsese w 2002 roku. Podobnie było po premierze Nić widmo w 2017 roku, która przyniosła mu kolejną nominację do Oscara. Wtedy ogłosił, że definitywnie żegna się z aktorstwem, tłumacząc decyzję narastającym poczuciem pustki i zmęczeniem trybem życia związanego z zawodem.

Dziś, w wieku 68 lat, aktor wraca na ekran w filmie Anemone, reżyserowanym przez jego syna, Ronana Day-Lewisa.

Im jestem starszy, tym więcej czasu zajmuje mi powrót do tego miejsca, gdzie ogień naprawdę płonie. Ale pracując z Ro, ten ogień zapłonął od razu. To była czysta radość – podkreślił artysta.

Film Anemone zadebiutuje w ograniczonej dystrybucji w USA 3 października 2025 roku, a tydzień później trafi do szerszej publiczności. Nic nie wiadomo o premierze w naszym kraju.

Źrodło: Rolling Stone