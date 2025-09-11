Bohater "Wiedźmina" dostanie muzyczne wsparcie w 4. sezonie! 0

Muzyczna rewolucja na Kontynencie? 4. sezon Wiedźmina szykuje coś, czego jeszcze nie było — pełnowymiarową sekwencję musicalową z udziałem Jaskra i… jego największego rywala.

Wiedźmin powróci w 2025 roku, ale już teraz wiemy, że nadchodzący sezon przyniesie zupełnie nową jakość do opowieści znanej z prozy Andrzeja Sapkowskiego. Jak donosi Redanian Intelligence, jedna z najbardziej pamiętnych scen z Chrztu ognia zostanie nie tylko odtworzona, ale też znacząco rozszerzona — i to w zaskakującym kierunku.

Chodzi o słynną scenę z gotowaniem zupy rybnej — moment odpoczynku drużyny Geralta, w skład której wchodzą Jaskier (Joey Batey), Milva, Cahir oraz tajemniczy Regis. W książce to fragment pełen ironii i kameralnej atmosfery. W serialu stanie się natomiast kluczowym punktem fabularnym całego odcinka, wzbogaconym o rozbudowane retrospekcje oraz… musical.

To właśnie w trakcie flashbacku Jaskra scena zamienia się w mini-musical. Co ciekawe, nie tylko bard zabiera głos — do sekwencji dołączają inni bohaterowie, a na ekranie pojawia się również Valdo Marx, rywal Jaskra, znany fanom serialu z poprzednich sezonów. Ich relacja zostanie po raz pierwszy ukazana w szerszym kontekście, z wyjaśnieniem, skąd wzięła się ta długoletnia animozja.

Powrót do przeszłości

Oprócz warstwy muzycznej, odcinek zawiera również flashbacki z młodszymi wersjami głównych bohaterów. W młodego Cahira wciela się Aaron Zicman, natomiast młodą Milvę zagra Leanne Ho. Te retrospekcje zostaną wplecione w narrację w sposób, który – według źródeł – łączy muzykę, dialogi i ekspozycję w jedną spójną całość. W rolach dorosłych bohaterów powracają oczywiście Eamon Farren (Cahir) i Meng’er Zhang (Milva).

Więcej niż adaptacja

Choć serial bazuje na motywach z książek Sapkowskiego, twórcy nie boją się twórczych reinterpretacji. Zamiast trzymać się wiernie pierwowzoru, postanowili rozszerzyć scenę zupy rybnej do formy teatralno-muzycznego spektaklu, który ma pokazać emocje, traumy i więzi między członkami drużyny.

