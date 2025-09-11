Powrót legendy! Ulubieniec fanów wraca do uniwersum Gwiezdnych Wojen 0

Hondo jeszcze nie skończył! – zapowiada Jim Cummings, legendarny aktor głosowy, potwierdzając powrót jednej z najbardziej barwnych postaci z The Clone Wars.

Galaktyka Star Wars znów się rozszerza, a wraz z nią powraca postać, której nikt się nie spodziewał, ale wszyscy potajemnie tego chcieli. W rozmowie z serwisem The Direct, Jim Cummings, który od lat użycza głosu Hondzie Ohnace, zdradził, że pirat jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Będziecie musieli czekać i obserwować, bo Hondo jeszcze nie skończył. To jedna z moich ulubionych ról. Jest uroczym łajdakiem. Można mu prawie zaufać… Ale nie grałbym z nim w karty– powiedział Cummings

Kim jest Hondo Ohnaka?

Fani seriali animowanych doskonale go znają — pirat, przemytnik, naciągacz, który potrafi wpakować się w każdą kabałę… i jakoś z niej wyjść. Po raz pierwszy pojawił się w The Clone Wars, gdzie wielokrotnie krzyżował miecze i słowa z Obi-Wanem Kenobim, Anakinem Skywalkerem, a nawet z samym hrabią Dooku. Później zyskał drugie życie w Star Wars: Rebels, gdzie współpracował z Ezrą Bridgerem, zachowując przy tym swój nieprzewidywalny urok.

Choć często grał na własną rękę, Hondo nigdy nie był całkowicie zły — chronił dzieci, nie krzywdził niewinnych i miał w sobie więcej serca, niż sam chciał przyznać.

Co dalej z Hondo?

Na razie nie wiadomo, w jakim dokładnie projekcie Ohnaka powróci. Może pojawi się w jednej z nadchodzących serii aktorskich na Disney+, może w animacji, a może… w grze wideo? Tak czy inaczej, wszystko wskazuje na to, że piracka legenda znowu zawinie do portu w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Źrodło: The Direct