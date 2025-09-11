James Gunn chciał gwiazdora MCU w roli Peacemakera – to nie miał być John Cena! 0

John Cena jako Peacemaker to dziś niemal ikoniczna rola w świecie DC, ale jak się okazuje, twórca postaci — James Gunn — początkowo chciał obsadzić zupełnie innego aktora. I to z… Marvela.

Wczytywanie...

Podczas niedawnego występu w The Howard Stern Show, James Gunn zdradził, że pisząc scenariusz do Legion Samobójców, rolę Peacemakera miał grać Dave Bautista – znanym fanom MCU jako Drax Niszczyciel z serii Strażnicy Galaktyki.

Napisałem postać Peacemakera specjalnie dla niego. Oferowaliśmy mu rolę, ale w grę wchodziły dwa filmy i nie oferowaliśmy zbyt dużego honorarium, więc musiał iść tam, gdzie były większe pieniądze – wyjaśnił Gunn.

Na szczęście dla fanów DC, rola ostatecznie trafiła do Johna Ceny, który — jak przyznaje Gunn — zrobił na nim ogromne wrażenie już wcześniej, m.in. w filmie Wykolejona.

Od razu się dogadaliśmy. Zostaliśmy niemal natychmiast przyjaciółmi, a od tego czasu pracowałem z nim częściej niż z jakimkolwiek innym aktorem. Dwa sezony Peacemakera, The Suicide Squad… i to jeszcze nie koniec – dodał reżyser.

Wczytywanie... Dave Bautista

Dziś trudno sobie wyobrazić Peacemakera bez charakterystycznej charyzmy, ironii i fizycznej obecności Ceny. Postać zdobyła ogromną popularność zarówno w Legionie Samobójców, jak i w autorskim serialu HBO Max, który doczekał się drugiego sezonu.

Co dalej z Peacemakerem?

Choć DCU przechodzi ogromną przebudowę, Peacemaker przetrwał zmianę uniwersum i wciąż pozostaje kluczową postacią w nowym świecie budowanym przez DC Studios. Co dokładnie czeka go w przyszłości? Tego Gunn jeszcze nie zdradza, ale jedno jest pewne: Peacemaker nigdzie się nie wybiera.

Źrodło: The Howard Stern Show