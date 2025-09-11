Zwiastun 2. sezonu "Nauczyciela angielskiego" - sitcomu który zachwycił krytyków i widzów 0

Serial komediowy FX z oceną 98% na Rotten Tomatoes powraca! Stacja właśnie udostępniła oficjalny zwiastun 2. sezonu Nauczyciela angielskiego, gdzie Evan Marquez znów stanie na linii frontu – tym razem z jeszcze większą dawką kontrowersji, chaosu i humoru.

Minął ponad rok od premiery pierwszego sezonu, a widzowie w końcu mogą rzucić okiem na to, co czeka ich we wrześniu. Zwiastun pokazuje, że Evan (w tej roli twórca serialu Brian Jordan Alvarez) nadal stara się być tym dobrym nauczycielem — z zasadami, sumieniem i opinią w każdej sprawie. Niestety (lub stety), te zasady nie zawsze pasują do realiów szkolnego życia.

W drugim sezonie Evan nie zamierza milczeć, gdy w Morrison-Hensley High znów wybuchają kontrowersje. W tle: zmiany klimatyczne, COVID, rekrutacja wojskowa i… zakaz telefonów komórkowych – zapowiada FX.

Premiera: 25 września 2025 na FX, wszystkie odcinki dostępne również na Hulu.

Pierwsza odsłona Nauczyciela angielskiego została świetnie przyjęta przez krytyków i widzów, zdobywając 98% na Rotten Tomatoes i cztery nominacje do Independent Spirit Awards, w tym za najlepszy nowy serial oraz najlepszą główną rolę.

Źrodło: ComingSoon