Nowa rola, nowa siła: Sydney Sweeney jako bokserka w "Christy". Oscarowa rola? 0

Po światowej premierze na Festiwalu Filmowym w Toronto, do sieci trafił zwiastun Christy – bokserskiej biografii w reżyserii Davida Michôda, w której główną rolę gra Sydney Sweeney. Aktorka znana z seriali Euforia czy Biały Lotos przeszła spektakularną fizyczną i emocjonalną przemianę, by wcielić się w Christy Martin, pierwszą gwiazdę kobiecego boksu zawodowego.

Martin, pochodząca z małego miasteczka w Wirginii Zachodniej, podbiła świat sportu w latach 80. i 90., zostając m.in. pierwszą bokserką na okładce Sports Illustrated. Film opowiada nie tylko o jej drodze na sportowy szczyt i zdobyciu tytułu mistrzyni świata w wadze super półśredniej, ale też o osobistych demonach i toksycznym związku z trenerem i mężem, Jimem (w tej roli Ben Foster), który z czasem stał się zagrożeniem dla jej życia.

Podczas TIFF Sydney Sweeney opowiedziała o tym, jak przygotowywała się do roli – przytyła ponad 13 kg, trenowała z profesjonalnymi bokserami i całkowicie oddała się fizycznej transformacji.

Absolutnie to pokochałam. Czułam siłę Christy w sobie w miarę, jak się zmieniałam. Praca z trenerami boksu, specjalistami od diety i siłowni była niesamowitym doświadczenie – powiedziała Sweeney.

Obok Sweeney i Fostera, w filmie zobaczymy także Merritt Wever, Katy O’Brian, Ethan Embry, Jess Gabor i Chada Colemana. Reżyserią zajął się David Michôd, który współtworzył scenariusz razem z Mirrah Foulkes, na podstawie historii autorstwa Katherine Fugate.

Christy trafi do amerykańskich kin już 7 listopada.

Źrodło: Deadline