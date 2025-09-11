"Uwierz w Mikołaja 2" - zobacz pierwszy teaser i plakat. Premiera w listopadzie 0

Do świątecznych rytuałów, obok ubierania choinki, lepienia pierogów i pakowania prezentów, dołączyło wspólne oglądanie świątecznych filmów. Jednym z takich jest uwielbiana polska komedia Uwierz w Mikołaja. Obraz ten doczekał się kontynuacji. Teraz widzowie poznają dalsze losy ukochanych bohaterów – od rezolutnej Zosi, przez mieszkańców domu seniora "Happy End", aż po zupełnie nowe, zaskakujące postaci. Zobaczcie pierwszy teaser i plakat filmu.

Wczytywanie... kadr z filmu "Uwierz w Mikołaja 2"

Pierwsza część filmu, oparta na bestsellerowej powieści Magdaleny Witkiewicz, przyciągnęła do kin ponad 690 tysięcy widzów, przez ponad 20 dni znajdowała się w zestawieniu TOP 10 serwisu Netflix, a premiera telewizyjna zgromadziła przed telewizorami prawie milion widzów!

Uwierz w Mikołaja 2 to współczesna opowieść wigilijna, która pokazuje, że magia świąt tkwi w drobnych gestach i że każdy – niezależnie od wieku – może odkryć swoją dobrą stronę. Film łączy wzruszenie i humor, ciepło i refleksję, tworząc wyjątkową propozycję dla całej rodziny.

Czego widzowie mogą się spodziewać w drugiej części hitu?

Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja – pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy – i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora "Happy End" zjawia się nowy pensjonariusz – tajemniczy Aleksander…

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat:

Wczytywanie...

Na ekranie pojawi się plejada największych gwiazd polskiego kina: Dorota Kolak, Cezary Żak, Agnieszka Więdłocha, Mateusz Janicki, Aleksandra Grabowska, Teresa Lipowska, Marta Lipińska, Antoni Pawlicki, Michalina Sosna, Dorota Stalińska, Elżbieta Starostecka, Ewa Szykulska, Izabella Olejnik, Krystyna Tkacz, a także Olgierd Łukaszewicz jako nowy, tajemniczy pensjonariusz domu "Happy End". Specjalny udział w produkcji mają bracia Golec i Mikołaj Roznerski. Anna Wieczur stanęła za kamerą, a scenariusz napisali Dominika Hilszczańska, Renata Frydrych, Magdalena Witkiewicz.

Tłem historii ponownie będzie Bielsko-Biała i okolice Milówki czyli rodzinne strony Braci Golec, których w Uwierz w Mikołaja 2 będzie można nie tylko zobaczyć, ale też usłyszeć.

Uwierz w Mikołaja 2 trafi na kinowe ekrany już 7 listopada.

Źrodło: Next Film