Zwiastun filmu "Brat" - Agnieszka Grochowska walczy o marzenia, rodzinę i miłość 0

Monolith Films prezentuje zwiastun polskiego dramatu Brat, który ukazuje brutalną prawdę o życiu i o tym jak ciężka jest walka o marzenia i rodzinę. W roli głównej wspaniała polska aktorka Agnieszka Grochowska.

Wczytywanie... kadr z filmu "Brat"

Brat to poruszająca opowieść o kobiecie i rodzinie wystawionej na próbę w świecie przemocy, niespełnionych ambicji i narastającego chaosu. 14-letni Dawid opiekuje się młodszym bratem i próbuje sprostać oczekiwaniom matki, która chce wyrwać się z toksycznej przeszłości i zacząć od nowa, bez męża osadzonego w więzieniu. Choć chłopak ma talent i siłę, to w codzienności rozpiętej między szkołą, domem i ulicą coraz trudniej mu zachować kontrolę. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w ich życie wkracza Konrad – jedyny dorosły, któremu Dawid naprawdę ufa. To jednak dopiero początek burzliwych wydarzeń, które mogą ostatecznie rozbić tę rodzinę… albo ją ocalić.

Czy krucha kobieta znajdzie w sobie siłę, by przeprowadzić synów przez trudny czas dojrzewania bez ojca, ocalić ich niewinność i dać sobie szansę na osobiste szczęście?

Dramat Brat wyreżyserował Maciej Sobieszczański. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Grzegorzem Pudą. Obsadę uzupełniają Julian Świeżewski, Tomasz Schuchardt i Jacek Braciak, a po raz pierwszy na ekranie pojawiają się zjawiskowi Filip Wiłkomirski i Tytus Szymczuk.

Film będzie prezentowany w ramach konkursu głównego jubileuszowej 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego kinowa premiera 5 grudnia.

Źrodło: Monolith Films