Poznaj zabawną przypowieść o życiu i śmierci dojrzałego mężczyzny - oto teaser filmu "Zapiski śmiertelnika" 0

Galapagos Films prezentuje pierwszy materiał promujący film Zapiski śmiertelnika. To historia mężczyzny, który pojechał popełnić samobójstwo, ale nie zdążył, bo go zabili, a tak naprawdę to był wypadek… Skomplikowane?

Wczytywanie...

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce popełnić samobójstwo. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który popełnił samobójstwo. Próbuje odwieść syna od zabicia się.

Zapiski śmiertelnika to nowy film uznanego reżysera Macieja Żaka, który jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Ireneusz Czop, Magdalena Boczarska, Magdalena Popławska, Marian Dziędziel, Agata Turkot i Paweł Tomaszewski.

"Zapiski śmiertelnika" to zabawna przypowieść o życiu i śmierci dojrzałego mężczyzny. W pożegnalnym liście do żony pisze o rozczarowaniu, niespełnieniu, utraconej miłości. To nie jest dramat psychologiczny. Tu nic nie jest oczywiste. Historia opowiedziana w zaskakującej konwencji z nutą realizmu magicznego. W sennej aurze nadmorskiego kurortu po sezonie bohaterowi przydarzają się tragikomiczne sytuacje. Nieproszeni goście, zbyt dociekliwy policjant, nieoczekiwana kochanka prowadzą do zaskakującego finału… mówi reżyser Maciej Żak.

Światowa premiera filmu odbędzie się w październiku na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Do kin Zapiski śmiertelnika wejdą 14 listopada.

Źrodło: Galapagos Films