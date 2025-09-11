Elendil dzierży Narsila w teaserze 3. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy" 0

Nieprzerwanie trwa produkcja trzeciego sezonu serialu Amazona Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, który choć początkowo niezbyt przychylnie przyjęty, teraz jest jedną ze sztandarowych produkcji platformy. W sieci pojawił się pierwszy materiał z planu nowej serii, który ukazuje Nam jednego z głównych bohaterów, ale i ważny dla fabuły przedmiot.

Na opublikowanym materiale wideo widzimy Narsila, miecz Wiernych. Dzierżony jest on przez Elendila, w tej roli ponownie Lloyd Owen. Klinga ta jest legendarna, gdyż to właśnie jej odłamek odciął palec Saurona, na którym znajdował się Pierścień, podczas pierwszej bitwy z tym antagonistą. Szczątki tego miecza zebrano i przekuto w nowy, który trafił w ręce Aragorna.

Planowanych jest pięć sezonów, jeśli wierzyć słowom współshowrunnera JD Payne'a. Twórcy mają od razu plan na całość, jak mówi Pierścienie Władzy to „wielka historia z wyraźnym początkiem, środkiem i końcem”.

Zaczynając w czasach względnego pokoju, śledzimy losy postaci, którym przyszło zmierzyć się ze złem powracającym do Śródziemia. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy Lindonu i zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy — oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu.

