"Fundacja" z oficjalnym zamówieniem na 4. sezon 0

Przed samym finałem trzeciego sezonu Fundacji, Apple TV+ oficjalnie informuje o złożeniu zamówienia na dalszy ciąg adaptacji serii książek Isaaca Asimova.

Czwarty sezon planowany był już od momentu zatrudnienia Iana Goldberga jako współshowrunnera i producenta wykonawczego na początku tego roku. Wtedy też zaczęto przygotowywać pokój scenarzystów. Oficjalne odnowienie przyszło jednak dopiero teraz, gdy poznano wyniki oglądalności trzeciej serii.

Zatrudnienie Goldberga nastąpiło po trudnym trzecim sezonie, w którym z projektu odszedł współtwórca, showrunner i reżyser David S. Goyer.

Akcja 3. sezonu rozgrywa się 152 lata po wydarzeniach z drugiej serii. Fundacja i Imperium, obie te galaktyczne mocarstwa tworzą niespokojny sojusz. Nadchodzi jednak agrożenie dla całej galaktyki w przerażającej formie watażki znanego jako The Mule, którego celem jest rządzenie wszechświatem za pomocą siły fizycznej i militarnej, a także kontroli umysłu. Hari Seldon, Gaal Dornick, Cleons i Demerzel staną w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.

Obecnie na Apple TV+ trwa emisja 10-odcinkowego 3. sezonu. Jutro, tj. 12 września będzie miał premierę finałowy epizod.

Źrodło: Deadline