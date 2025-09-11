Paramount na zakupach – czy dojdzie do największej transakcji w Hollywood od lat? 0

W świecie wielkich transakcji filmowych szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi. Według najnowszych doniesień The Wall Street Journal, Paramount Skydance przygotowuje się do złożenia oferty przejęcia Warner Bros. Discovery – giganta odpowiedzialnego m.in. za produkcje z uniwersum DC.

Planowany wykup miałby być finansowany głównie gotówką, a za kulisami całej operacji stoją Ellisonowie – David Ellison, właściciel Skydance Media, oraz jego ojciec, Larry Ellison, współzałożyciel Oracle Corporation i obecnie najbogatszy człowiek na świecie z majątkiem szacowanym na 393 miliardy dolarów.

Co obejmuje transakcja?

Oferta miałaby dotyczyć całego Warner Bros. Discovery – zarówno sieci kablowych, jak i filmowego ramienia studia. To o tyle zaskakujące, że rynkowa wartość Warner Bros. sięga 33 miliardów dolarów, czyli ponad dwa razy więcej niż Paramount Skydance.

Warner Bros. już w zeszłym roku ogłosiło plany restrukturyzacji – firma miała zostać podzielona na dwie dywizje: jedną skupioną na tradycyjnej telewizji kablowej, drugą skoncentrowaną na filmach i produkcjach kinowych. Wygląda na to, że Paramount dostrzegło w tym okazję, by wejść do gry.

Co dalej?

Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnej oferty, a rozmowy nie posunęły się daleko. Nawet jeśli Paramount i Warner Bros. osiągną porozumienie, transakcja będzie musiała przejść przez skomplikowane procedury i kontrolę antymonopolową, co może znacząco wydłużyć proces.

Jeśli Paramountowi udałoby się przejąć Warner Bros. Discovery, moglibyśmy być świadkami jednej z największych fuzji w historii Hollywood, która całkowicie zmieniłaby układ sił w branży rozrywkowej.

