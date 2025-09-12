"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" już wkrótce na streamingu! 0

Fani Johna Wicka mają powody do świętowania – długo wyczekiwany spin-off Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka zadebiutuje na platformie Starz już 25 września 2025 roku. Po kinowej premierze z 6 czerwca i szybkim debiucie na VOD, teraz czas na oficjalną odsłonę streamingową.

W roli głównej zobaczymy Anę de Armas jako Eve Macarro – baletnicę przemienioną w bezlitosną zabójczynię, która rusza na brutalną misję zemsty przeciwko mordercom swojego ojca. Fabuła rozgrywa się między wydarzeniami z John Wick 3 a John Wick 4, skutecznie łącząc wątki znane fanom z zupełnie nową perspektywą.

Na ekranie pojawiają się też znajome twarze: Keanu Reeves powraca w roli Johna Wicka (w gościnnym występie), Ian McShane jako Winston, Anjelica Huston jako The Director oraz Lance Reddick jako Charon w jednej ze swoich ostatnich ról. Do obsady dołączyli również Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno i Norman Reedus jako Daniel Pine.

Mimo że Ballerina zarobiła 137,3 miliona dolarów na całym świecie (przy budżecie 90 mln), jest to drugi najsłabiej zarabiający film z serii – tuż przed oryginalnym John Wickiem z 2014 roku. Jednak sukces krytyczny mówi sam za siebie: 76% pozytywnych recenzji krytyków, 92% ocen od widzów i status Certified Fresh na Rotten Tomatoes.

Źrodło: ComnigSoon