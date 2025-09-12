Netflix adaptuje kultową sagę "Steel Ball Run" – fani JoJo mają powód do radości 0

Netflix znów zaskoczył fanów anime, ogłaszając produkcję nowej serii z kultowego uniwersum JoJo’s Bizarre Adventure. Tym razem na tapet trafia Steel Ball Run, uznawane przez wielu za najlepszy i najbardziej dojrzały rozdział w historii mangi Hirohiko Arakiego. Anime trafi na Netflix globalnie, a więcej szczegółów poznamy już 23 września.

Steel Ball Run przenosi widzów do XIX-wiecznej Ameryki, gdzie trwa pierwsza w historii transkontynentalna gonitwa konna. W centrum wydarzeń znajduje się Johnny Joestar, były dżokej poruszający się na wózku, który wraz z tajemniczym outsiderem Gyro Zeppelim wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż przez kontynent. To opowieść o walce z własnymi ograniczeniami, sile woli i… dziwacznych mocach z udziałem ekscentrycznych postaci, jak to w JoJo bywa.

Kto stoi za produkcją?

Za animację odpowiada David Production, studio odpowiedzialne za poprzednie części JoJo.

Reżyseria: Yasuhiro Kimura i Hideya Takahashi

Scenariusz: Yasuko Kobayashi (znana z wcześniejszych adaptacji JoJo)

Design postaci i nadzór animacji: Daisuke Tsumagari

Muzyka: Yugo Kanno

Dziedzictwo JoJo

Seria JoJo’s Bizarre Adventure wystartowała w 1986 roku na łamach Weekly Shonen Jump i od tego czasu sprzedała ponad 120 milionów egzemplarzy mangi na całym świecie. Charakterystyczny styl rysunku Arakiego, dramatyczne pozy i unikalne efekty dźwiękowe sprawiły, że seria stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w historii japońskiej popkultury. Obecnie Araki tworzy już dziewiątą część, The JOJOLands, publikowaną w magazynie Ultra Jump.

Netflix świętuje 10-lecie w Japonii

Ogłoszenie Steel Ball Run to część specjalnego line-upu z okazji 10-lecia Netflixa w Japonii. Wśród innych projektów znalazły się m.in. biograficzny dramat o wróżce Kazuko Hosoki (Straight to Hell) oraz nowy film z laureatem Cannes, Koji Yakusho.

Netflix zapowiedział, że kolejne szczegóły dotyczące Steel Ball Run zostaną ujawnione podczas specjalnego wydarzenia 23 września.

Źrodło: Netflix