Henry Cavill kontuzjowany podczas treningu do "Nieśmiertelnego" – produkcja opóźniona

Wygląda na to, że nieśmiertelność ma swoje granice. Henry Cavill doznał kontuzji podczas przygotowań do długo wyczekiwanego remake’u Nieśmiertelnego. W efekcie produkcja filmu została wstrzymana i ruszy najwcześniej na początku 2026 roku.

Szczegóły urazu nie zostały ujawnione, ale wiadomo, że Cavill odniósł kontuzję w trakcie intensywnych treningów przed rozpoczęciem zdjęć. Film miał wejść w fazę produkcyjną jesienią tego roku, jednak Amazon MGM Studios zdecydowało się przesunąć start zdjęć, by aktor miał czas na pełną regenerację.

Nie wiadomo jeszcze, czy opóźnienie wpłynie na datę premiery, która i tak była planowana na 2027 lub 2028 rok, według wcześniejszych wypowiedzi reżysera Chada Stahelskiego.

Kto zagra w nowym Highlanderze?

W nowej wersji kultowego klasyka z lat 80. Henry Cavill wcieli się w rolę Connora MacLeoda, nieśmiertelnego wojownika znanego fanom z interpretacji Christophera Lamberta.

Obsada prezentuje się naprawdę imponująco: Dave Bautista, Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou i Max Zhang.

Fabuła nowej wersji wciąż trzymana jest w tajemnicy, ale projekt ma być rebootem z szacunkiem do oryginału, który łączy fantasy, akcję i mistykę w wielowiekowym konflikcie między potężnymi nieśmiertelnymi.

W oryginalnym filmie z 1986 roku Connor MacLeod (Russell Nash) zostaje wplątany w walkę nieśmiertelnych, gdzie może pozostać tylko jeden. Po śmiertelnej walce na parkingu w Nowym Jorku, na trop tajemniczego bohatera wpadają policyjni śledczy, odkrywając tym samym brutalną prawdę o odwiecznym konflikcie rozciągającym się przez wieki.

Źrodło: Deadline