Rainn Wilson ujawnia, dlaczego spin-off "Biura" o Dwightcie został skasowany

Rainn Wilson, niezapomniany odtwórca roli Dwighta Schrute’a w kultowym sitcomie Biuro, wrócił wspomnieniami do niedoszłego spin-offu serialu, zatytułowanego The Farm.

W niedawnym wywiadzie udzielonym w podcaście The Last Laugh aktor ujawnił, co naprawdę doprowadziło do skasowania projektu – jeszcze zanim zdążył ujrzeć światło dzienne. Jak wyjaśnił Wilson, powodem decyzji była zmiana strategii programowej NBC.

Nowe kierownictwo chciało robić wielkie, kolorowe, efektowne produkcje w stylu Przyjaciół, z wieloma kamerami i publicznością na żywo. Nie byli w ogóle zainteresowani spin-offami Biura – wspomina aktor

Pomysł na The Farm narodził się w ostatnim sezonie Biura i został nawet zaprezentowany jako tzw. backdoor pilot – odcinek, który miał być wstępem do nowego serialu. Mimo to NBC zrezygnowało z projektu jeszcze przed emisją. Wilson ogłosił decyzję oficjalnie w 2012 roku za pośrednictwem Twittera.

Aktor nie kryje żalu wobec niewykorzystanego potencjału:

Gdyby wzięli The Farm, prawdopodobnie mieliby dziś kolejny miliard dolarów w banku. Każdy, kto oglądał Biuro 20 razy, obejrzałby też The Farm choć raz czy dwa.

Choć Wilson przyznaje, że spin-off nie dorównałby oryginałowi, uważa, że NBC przegapiło ważną szansę. W rozmowie Wilson odniósł się również do dziedzictwa Biura, podkreślając, że sieć NBC tak naprawdę nie rozumiała fenomenu serialu aż do jego drugiego życia na Netfliksie. Dodał także, że niektóre odcinki – jak Benihana Christmas – z dzisiejszej perspektywy są „szokująco problematyczne.

Źrodło: Deadline