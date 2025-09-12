Buzz i Woody jeszcze wrócą? Twórca "Toy Story 5" nie wyklucza kolejnych części 0

Fani Toy Story, szykujcie się na więcej niż tylko kolejne spotkanie z Buzzem i Woodym! Andrew Stanton – wieloletni twórca stojący za sukcesem wszystkich części serii – zasugerował, że Toy Story 5 może być dopiero początkiem nowego rozdziału w historii ukochanych zabawek.

Najnowsza odsłona hitowej serii trafi do kin 19 czerwca 2026 roku, a w głównych rolach ponownie usłyszymy Toma Hanksa (Woody), Tima Allena (Buzz) i (Joan Cusack) Joan Cusack (o302!3) (Jessie). Film zapowiada się jako technologiczna rewolucja dla bohaterów – według oficjalnego opisu: Tym razem to Zabawki kontra Technologia.

Ale to nie wszystko. Podczas obchodów 30-lecia pierwszej części, Stanton podzielił się refleksją, która rozgrzała serca fanów:

Bardzo dziękuję fanom za to, że kochają ten świat tak samo jak my. To niesamowite, jak głęboką więź ludzie czują z tymi postaciami – my czujemy to samo. Nie możemy się doczekać, żeby dalej opowiadać te historie dla was.

Uwagę zwraca jedno słowo – historie. W liczbie mnogiej.

Choć oficjalnie Disney ani Pixar nie zapowiedziały kolejnych części po Toy Story 5, sugestia Stantona oraz wcześniejsze wypowiedzi Pete’a Doctera (szefa Pixar) mogą wskazywać, że franczyza jeszcze długo się nie skończy. Pixar ma w planach naprzemienne premiery filmów oryginalnych i sequeli – a Toy Story, jako jedna z ich najpopularniejszych marek, niemal na pewno powróci, jeśli piątka okaże się sukcesem kasowym.

Czy to oznacza Toy Story 6, a może nawet zupełnie nową trylogię? Na odpowiedzi przyjdzie jeszcze czas, ale jedno jest pewne – Buzz i Woody wciąż mają coś do powiedzenia.

Źrodło: ComingSoon