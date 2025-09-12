Neil Druckmann wyjaśnia swoje odejście z "The Last of Us" 0

To wiadomość, która zaskoczyła wielu fanów: Neil Druckmann – twórca gry The Last of Us i współtwórca serialowej adaptacji HBO – oficjalnie ogłosił swoje odejście z produkcji tuż po zakończeniu prac nad drugim sezonem.

Powód? Chce skupić się w pełni na przyszłości studia Naughty Dog i powrocie do pracy przy grach wideo.

Podjąłem trudną decyzję o odejściu z kreatywnej pracy nad serialem The Last of Us w HBO. Zakończyliśmy prace nad drugim sezonem, a zanim rozpoczną się przygotowania do trzeciego, to odpowiedni moment, by wrócić do tego, od czego wszystko się zaczęło – tworzenia gier – powiedział Druckmann

W nowym wywiadzie dla Variety, opublikowanym dwa miesiące później, Druckmann rozszerzył swoją wypowiedź, ujawniając emocjonalne kulisy decyzji oraz cele, które udało mu się zrealizować dzięki serialowi.

Miałem wiele celów – niektóre z nich były egoistyczne. Chciałem wynieść The Last of Us ponad graczy. Chciałem, żeby ktoś, kto nigdy nie dotknął pada, obejrzał ten serial i dopiero później dowiedział się: To jest na podstawie gry?!

Jak się okazuje, misja się powiodła. HBO przyciągnęło do uniwersum The Last of Us zupełnie nową publiczność – serial nie tylko zdobył rzesze fanów na całym świecie, ale również przyciągnął wielu widzów z powrotem do gier.

Dane mówią jasno: ludzie oglądają serial, a potem kupują PlayStation albo wersję na PC i zaczynają grać. To stało się bramą do medium, które kocham najbardziej – dodaje Druckmann.

Twórca podkreślił też, że choć odejście nie było łatwe, poczuł, że jego zadanie zostało wykonane – pomógł ukształtować fundamenty dwóch pierwszych sezonów, a teraz może w pełni oddać się kolejnym projektom Naughty Dog, o których więcej dowiemy się wkrótce.

Tymczasem Craig Mazin pozostanie jedynym showrunnerem i głównym scenarzystą nadchodzącego sezonu 3, który skupi się na historii Abby – bohaterki znanej z drugiej części gry. W tej roli zobaczymy Kaitlyn Dever, a fabuła pokaże wydarzenia z jej perspektywy, gdy Ellie wyrusza na mroczną misję zemsty w Seattle.

The Last of Us – Sezon 3 już w produkcji. Premiera przewidywana na 2026 rok.

Źrodło: Variety