"Grzesznicy" i "Zniknięcia" z szansą na Oscary? Warner Bros. rusza z kampanią

Warner Bros. w 2025 roku nie tylko dominuje na kinowych ekranach, ale teraz zamierza również zawalczyć o najwyższe filmowe laury – Oscary. Studio, które w ostatnich miesiącach wstrząsnęło box office’em, szykuje kampanię nagrodową dla aż dwóch horrorów: Grzesznicy i Zniknięcia.

To niezwykle rzadki ruch w hollywoodzkim świecie, gdzie horrory wciąż są marginalizowane w sezonie nagród. Rzadko zdarza się, by studio promowało jeden horror w wyścigu po Oscary, a co dopiero dwa. Ale Warner Bros. ma wyraźnie większe ambicje – i wyniki, które mogą je uzasadniać.

Sukcesy box office’owe mówią same za siebie:

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie zanotował największe globalne otwarcie w historii horroru, pokonując nawet poprzednie rekordy studia: To i To: Rozdział 2.

Grzesznicy, Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi i Zniknięcia również znalazły się na szczycie tegorocznych zestawień kasowych dla filmów grozy.

Ale to nie tylko liczby

Grzesznicy ma podobno potencjał na nominacje w kluczowych kategoriach: Najlepszy Film, Reżyseria, Scenariusz i Aktor Pierwszoplanowy.

W przypadku Zniknięć, uwagę Akademii może przyciągnąć Amy Madigan w roli ciotki Gladys – aktorka była już nominowana do Oscara w 1986 roku za Dwa razy w życiu, więc powrót do gry jest jak najbardziej możliwy.

Warner Bros. chce powtórzyć sukcesy takich filmów jak: Milczenie owiec, które zdobyło 5 Oscarów, w tym dla najlepszego filmu, oraz Uciekaj! Jordana Peele’a – nagrodzonego za scenariusz oryginalny.

Oczywiście, sama kampania nie gwarantuje nominacji, a historia horrorów na Oscarach to w większości lista niesprawiedliwych pominięć. Ale jedno jest pewne: Warner Bros. poważnie traktuje horror jako kino z potencjałem artystycznym, nie tylko komercyjnym.

Źrodło: Bloody-disgusting