Oficjalny zwiastun "Into The Void" – podróż przez historię ciężkich brzmień

Hulu opublikowało oficjalny zwiastun nowej serii dokumentalnej Into The Void, która obiecuje przenieść widzów prosto w sam środek historii heavy metalu – gatunku, który nie tylko zdefiniował muzyczne ekstremum, ale i wyrył swoje piętno w kulturze całego pokolenia.

Za produkcję odpowiadają Evan Husney i Jason Eisener!, twórcy kultowego dokumentu Dark Side of the Ring. Teraz powracają z jeszcze większą dawką mocy, bólu i prawdy – tym razem skupiając się na artystach, którzy na scenie byli jak bogowie, a poza nią często zmagali się z demonami.

Into The Void to nie tylko historia o muzyce. To emocjonalna podróż przez życie ikon metalu – od triumfów po tragedie. W serii zobaczymy osobiste opowieści legendarnych zespołów i postaci, takich jak: Judas Priest, Pantera, Death, Randy Rhoads, Plasmatics, Hellion, Confess oraz kultowego undergroundowego zespołu NME.

Ich historie to mieszanka morderstw, uzależnień, buntu i odkupienia. Dokument pokazuje, jak cienka jest granica między sukcesem a upadkiem — i jak ciężko wywalczyć swoje miejsce w świecie, który nie wybacza błędów.

Każdy odcinek wyreżyserował Andrew Appelle, a nad całością czuwają doświadczeni producenci wykonawczy: Guillermo Garcia, Danny Gabai, Husney i Eisener.

Premiera Into The Void odbędzie się 22 września 2025 roku na platformie Hulu.

Źrodło: Firstshowing