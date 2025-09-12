"Super Mario Bros. 2" nadchodzi – pierwszy teaser i oficjalny tytuł ujawnione 1

Podczas najnowszego wydarzenia Nintendo Direct, Nintendo oraz Universal Pictures podzielili się pierwszym zwiastunem wyczekiwanego sequela hitu z 2023 roku – Super Mario Bros. Film. Co więcej, poznaliśmy również jego oficjalny tytuł, który wywołał falę ekscytacji wśród fanów na całym świecie.

Oficjalny tytuł to… The Super Mario Galaxy Movie! Jak sama nazwa wskazuje, kontynuacja przeniesie nas z Grzybowego Królestwa wprost w kosmiczne przestworza! Tytuł nawiązuje bezpośrednio do kultowej gry Super Mario Galaxy z 2007 roku, która zadebiutowała na konsoli Nintendo Wii i do dziś uchodzi za jedną z najlepszych odsłon serii.

W grze Mario przemierzał galaktyki, planety i różnorodne światy, próbując uratować Księżniczkę Peach i… cały wszechświat przed złowieszczym Bowserem. Choć nie wiadomo jeszcze, czy film wiernie odwzoruje fabułę gry, pierwsze spojrzenie sugeruje, że czeka nas prawdziwa gwiezdna przygoda pełna kolorowych lokacji i nieznanych postaci.

Wraz z ogłoszeniem tytułu, Nintendo zaprezentowało krótki teaser filmu – pełen efektów, klimatu i humoru, z którego znana jest seria. Choć nie zdradza on zbyt wiele, z pewnością zaostrzył apetyt fanów na więcej.

Powracają znane głosy i twórcy

The Super Mario Galaxy Movie to bezpośrednia kontynuacja The Super Mario Bros. Movie z 2023 roku, który pomimo początkowego sceptycyzmu okazał się gigantycznym sukcesem kasowym. Film zarobił 1,36 miliarda dolarów, stając się:

najbardziej dochodową adaptacją gry w historii;

trzecią najbardziej dochodową animacją wszech czasów;

drugim najbardziej kasowym filmem 2023 roku.

Reżyserią pierwszej części zajęli się Aaron Horvath i Michael Jelenic, a za scenariusz odpowiadał Matthew Fogel – ten zespół ma wrócić również przy sequelu. Obsada również nie ulegnie zmianie: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) oraz Keegan-Michael Key (Toad) ponownie wcielą się w swoje role.

Kiedy premiera?

Choć nie podano jeszcze dokładnej daty premiery, fani mogą spodziewać się filmu w 2026 roku, co pokrywa się z wcześniejszymi zapowiedziami Nintendo dotyczącymi kontynuacji.

Źrodło: Nintendo